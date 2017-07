Pour la première fois à La Réunion, les adeptes des caris créoles et d'internet pourront se régaler. Le site moncari.com est fait pour eux. Le concept est simple. Vous choisissez votre repas traditionnel préparé par un chef et il est livré sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Moncari.com innove pour le goût péi et propose des plats traditionnels aux Réunionnais travaillant au Port, Cambaie et la Possession littoral.

Pour la première fois à La Réunion, les adeptes des caris créoles et d'internet pourront se régaler. Le site moncari.com est fait pour eux. Le concept est simple. Vous choisissez votre repas traditionnel préparé par un chef et il est livré sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Moncari.com innove pour le goût péi et propose des plats traditionnels aux Réunionnais travaillant au Port, Cambaie et la Possession littoral.

Un rougail saucisse, un massalé cabri ou encore un cari bichique sur votre lieu de travail en quelques clics, c’est possible. Moncari.com arrive à La Réunion et plus précisément au Port pour fournir un repas rapidement à tous les travailleurs qui ne souhaitent pas se déplacer à midi. Un concept moderne qui respecte les traditions des Réunionnais. Il se base sur une qualité gustative du bon goût péi, comme à la " kaz momon ". Le chef cuisinier travaille quotidiennement sur la saisonnalité des aliments pour un maximum de fraicheur.

Moncari.com a pour but de répondre à une clientèle qui recherche un service clé en main pour se restaurer sans perdre de temps. Cette offre permet de commander rapidement son repas du jour, et de se faire livrer en temps et en heure. Le choix de la qualité des produits et du 100% goût péi est le premier critère recherché d’après moncari.com. Le site s’engage donc à offrir de la qualité, des plats traditionnels sains et livrés au travail ou à domicile.

La commande peut se faire sur internet 24h/24 depuis un ordinateur ou un téléphone. Les plats sont faits maison à partir de produits frais livrés chaque jour. Une méthode qui garantit une meilleure qualité des aliments et une sécurité alimentaire optimale. Le déjeuner ainsi commandé est livré dans une lunch box.

L’atelier de préparation situé au Port propose plusieurs formules donnant ainsi le choix aux Réunionnais : la formule marché du jour, avec une salade du jour, et/ou un légume vapeur ou sauté, un poisson vapeur ou du poulet rôti, pour les personnes désireuses de manger léger. Une formule est proposée pour les déjeuners de travail, avec un conditionnement facile, pratique et toujours un repas servi les pieds sous la table !

Sécurisé grâce au System Pay, le site est construit à partir des dernières technologies d’e-commerce. Par internet, le client choisit le menu, valide sa commande et peut payer de trois manières différentes : soit par carte bancaire en ligne ou à la livraison, soit en espèces ou ticket restaurant, uniquement à la livraison. Pour les personnes qui le souhaitent la commande peut également se faire par téléphone au 0262 270 200 chaque jour jusqu’à 13h30.



de/www.ipreunion.com