Arrivé dans l'île ce dimanche matin 9 juillet 2017, Amaury de Saint-Quentin, nouveau préfet de La Réunion, a rencontré les planteurs et Tereos. Il n'yaura plus de négociations entre les agriculteurs et le groupe sucrier, qui reste sur son offre de 2,50 euros de hausse du prix de la tonne de cannes toujours refusée. Dès ce lundi matin, les planteurs déploieront leur "plan de bataille", accompagné des transporteurs et de la CGTR.

20h50 - Mauvaise nouvelle. Les dirigeants syndicaux ont été informés que Tereos continuerait de camper sur 2,50 euros d'augmentation du prix de base de la tonne de canne.

Les planteurs ne retourneront plus en négociation, "puisqu'il n'y a plus rien à négocier, déplore Frédéric Vienne. "Nous allons mettre en place notre plan de bataille, il faut s'attendre à un lundi compliqué" a-t-il ajouté.

Avec Brun Robert, représentant des JA, il souligne que "tout a été fait pour tenter de sortir de la crise. Il fallait que Tereos propose 3 euros. Avec les différentes aides, nous aurions pu atteindre un peu plus de 4 euros, c'était une bonne avancée. Tereos n'a rien voulu savoir, cela relève de sa responsabilité".

20h27 - Fin de la réunion entre Tereos et le préfet.

20h09 - A l'annonce du mouvement potentiel des transporteurs lié à celui des planteurs ce lundi, les stations service sont d'ores et déjà prises d'assaut.

20h00 - Jean-François Lebon, directeur départemental de la sureté publique (DDSP) et le colonnel Luc Auffret, commandant de la gendarmerie de La Réunion sont entrés en réunion avec le prefet.

La rencontre avec Tereos est toujours en cours.

Les grillades sont en préparation par les planteurs devant la préfecture

19h33 - Stéphane Travert, Ministre de l'Agriculture, rencontrera le Collectif des Députés Réunionnais mardi après-midi ou mercredi matin, apprend-t-on dans un communiqué. La députée Ericka Bareigts et le ministre estiment qu'"il faut continuer à faire avancer les négociations entre les planteurs et les industriels"

19h25 - Tereos est entré en réunion dans le bureau du préfet.

19h05 - Les résultats d'éventuelles négociations qui auraient lieu entre Téréos et les planteurs ce soir seront présentés par les représentants syndicaux en assemblée générale des agriculteurs demain matin, devant la préfecture.

18h50 - Les représentants des JA et de la FDSEA sont sortis de la préfecture. Ces derniers ont eux aussi fait le point avec le préfet sur la situation. Tereos sera reçu dans la soirée par le représentant de l'Etat.



Sur place, tout le monde espère qu"une proposition sera faitede la part du groupe sucrier à l’issue de cette rencontre avec le préfet. Toutes les organistions syndicales resteront sur place ce soir.

"Nous allons travailler toute la nuit s'il le faut pour éviter d’arriver à un blocage demain matin" a déclaré Frédéric Vienne (FDSEA).

17h45 - De son côté, Jules Houpiarpanin (CGPER) a indiqué que "le préfet nous a incité à accepter l'offre de 2,50 euros de hausse de Tereos". Le préfet a signifié à l'agriculteur qu'"en métropole, les filières agricoles perdent 8 % sur leurs revenus. Ici, 5% ont été ajoutés sur le revenu, c'est plutôt pas mal" rapportait le représentant syndical.

Plus aucun dirigeant syndical ne semble croire qu'une offre supérieure aux 2,50 euros proposés par le groupe sucrier ne sera faite aujourd'hui. Un blocage total de l'île dès ce lundi matin est en train de se dessiner.

17h38 - Les dirigeants de la CGPER sont inquiets, à l'issue de cette rencontre avec le préfet. "Il s'agissait d'un point sur la situation, nous n'avons pas parlé de chiffres" indique Jean-Bernard Gonthier. C'est maintenant aux agriculteurs eux-mêmes de décider si actions il y aura, ou pas, dès ce lundi.

17h27 - Finalement, le préfet n'a pas reçu l'intersyndicale mais rencontre chaque organisation séparément. La CGPER est la première à quitter la préfecture.

17h25 - Isidore Laravine et Jean-Bernard Gonthier sont sortis de la préfecture. Suivez notre direct :

16h00 - Jean-Bernard Gonthier (CGPER), Frederic Vienne (FDSEA) et Bruno Robert (Jeunes Agriculteurs - JA) entrent en préfecture pour une rencontre avec le nouveau préfet, Amaury de Saint-Quentin. "Nous espérons ressoritr avec une bonne nouvelle" lâche l'un des dirigeants syndicaux

