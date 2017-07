Les gendarmes ont procédé au contrôle de 350 véhicules durant ce week-end sur les routes de La Réunion. 25 usagers de la route ont vu leur permis retirés par les forces de l'ordre, 165 infractions ont été relevées.

165 infractions dont 25 délits ont été relevés par les gendarmes :

- 23 alcoolémies dont 16 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

Samedi soir à 22heures, rue du général de gaule, deux cyclistes circulent avec un faible éclairage en zigzaguant sur la chaussée, les automobilistes à l'arrière manifestent leur mécontentement.

Contrôlés positifs à l'éthylomètre dans des taux contraventionnels, il sont chacun redevables d'une amende de 4ème classe et sont repartis à pieds pour terminer leur parcours.

- 3 conduites sans être titulaire du permis de conduire dont le pilote d'une motocyclette de grosse cylindrée,

- 1 usurpation de plaque d'immatriculation (numéro d'un autre véhicule)

- 5 défauts d'assurance

- 77 dépassements de la vitesse dont trois dépassements de la vitesse de plus de 40 km/h entraînant retrait immédiat du permis de conduire.

- 21 usages de téléphone au volant;

- 13 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 7 non ports du casque;

- 4 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 11 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).