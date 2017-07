Le 10 juillet 2016 au soir, La Réunion et la France entière étaient en ébullition devant la finale de l'Euro de football, qui opposait la France, pays hôte et le Portugal. Après plusieurs rebondissements, dont la sortie précipitée du leader de la la Selecçao Cristiano Ronaldo, la France s'incline finalement 1 à 0 et voit passer sous son nez la coupe européenne, lors des prolongations.

Le 10 juillet 2016 au soir, La Réunion et la France entière étaient en ébullition devant la finale de l'Euro de football, qui opposait la France, pays hôte et le Portugal. Après plusieurs rebondissements, dont la sortie précipitée du leader de la la Selecçao Cristiano Ronaldo, la France s'incline finalement 1 à 0 et voit passer sous son nez la coupe européenne, lors des prolongations.

- Revivez ce moment de football en retrouvant notre live dédiée à cette soirée en cliquant ici -