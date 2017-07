Le nouveau préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, arrivé ce dimanche 9 juillet sur l'île, a pris ses fonctions ce lundi matin 10 juillet. Une arrivée qui s'est faite dans un contexte assez tendu à cause des conflits entre les agriculteurs de canne à sucre et Tereos. Le préfet a d'ores et déjà reçu les deux parties et aucun accord n'a été trouvé. Aujourd'hui, Imaz Press est allé à la rencontre des Réunionnais pour avoir leur opinion sur le nouveau préfet.

Que pensez-vous du nouveau préfet ? Pourra-t-il apporter des solutions à la crise de canne, à la crise requins et aux grandes problématiques ? Qu'attendez-vous de lui ?

Les Réunionnais ont répondu à ces questions. Ecoutez-les...

