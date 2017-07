Bonjour - Voici les titres développés ce lundi 10 juillet 2017



- Prix de la canne - Vers un conflit généralisé. Toujours le bras de fer entre les planteurs et Tereos

- La PMA étendue aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Pas de bouleversements à attendre à La Réunion

- Création de la vingt-cinquième commune - Pierrick Robert dénonce une majorité téléguidée par Cyrille Hamilcaro

- Ça s'est passé un 10 juillet - 2016 - La France s'incline face au Portugal et perd l'Euro à domicile

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Pas de pluie malgré quelques nuages

Bonjour - Voici les titres développés ce lundi 10 juillet 2017



- Prix de la canne - Vers un conflit généralisé. Toujours le bras de fer entre les planteurs et Tereos

- La PMA étendue aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Pas de bouleversements à attendre à La Réunion

- Création de la vingt-cinquième commune - Pierrick Robert dénonce une majorité téléguidée par Cyrille Hamilcaro

- Ça s'est passé un 10 juillet - 2016 - La France s'incline face au Portugal et perd l'Euro à domicile

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Pas de pluie malgré quelques nuages

Prix de la canne - Vers un conflit généralisé. Toujours le bras de fer entre les planteurs et Tereos

Tout ce week-end les planteurs ont attendu une réponse positive en provenance de Paris où des discussions ont eu lieu entre le ministère de l'Agriculture et le groupe Tereos. Elle n'est pas venue. L'industriel campe sur sa proposition de 2,50 euros d'augmentation du prix de la tonne de cannes. Dimanche soir, les dirigeants syndicaux ont annoncé qu'ils préparaient leur "plan de bataille" pour ce lundi matin. Le conflit est sur le point de se généraliser...

La PMA étendue aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Pas de bouleversements à attendre à La Réunion

Seuls les couples hétérosexuels suivis pour des cas d'infertilité peuvent bénéficier de la procréation médicalement assistée (PMA). Le mardi 27 juin 2017, le comité consultatif national d'éthique (CCNE) rendait un avis favorable à l'ouverture de ce traitement aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Création de la vingt-cinquième commune - Pierrick Robert dénonce une majorité téléguidée par Cyrille Hamilcaro

La vingt-cinquième commune remise en question ? Le conseiller d'opposition le craint. Il accuse plusieurs élus de la majorité saint-louisienne de vouloir retarder ce projet.

Ça s'est passé un 10 juillet - 2016 - La France s'incline face au Portugal et perd l'Euro à domicile

Le 10 juillet 2016 au soir, La Réunion et la France entière étaient en ébullition devant la finale de l'Euro de football, qui opposait la France, pays hôte et le Portugal. Après plusieurs rebondissements, dont la sortie précipitée du leader de la la Selecçao Cristiano Ronaldo, la France s'incline finalement 1 à 0 et voit passer sous son nez la coupe européenne, lors des prolongations.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Pas de pluie malgré quelques nuages

Le temps sera légèrement maussade, notamment dans l'Est de l'île prévient Météo France pour ce lundi 10 juillet 2017. Le soleil devrait revenir en cours de journée.