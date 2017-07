Seuls les couples hétérosexuels suivis pour des cas d'infertilité peuvent bénéficier de la procréation médicalement assistée (PMA). Le mardi 27 juin 2017, le comité consultatif national d'éthique (CCNE) rendait un avis favorable à l'ouverture de ce traitement aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Seuls les couples hétérosexuels suivis pour des cas d'infertilité peuvent bénéficier de la procréation médicalement assistée (PMA). Le mardi 27 juin 2017, le comité consultatif national d'éthique (CCNE) rendait un avis favorable à l'ouverture de ce traitement aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

L’ex-candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron -désormais président de la République- indiquait durant la campagne qu’il : "Respecterait l’avis du CCNE et regarderait aussi l’état de la société et des débats qui s’y jouent pour agir de manière apaisée." Le chef de l’État devra donc trancher ce débat sensible dans la société française. De quoi réveiller les déchirements après les manifestations contre le mariage pour tous dès la fin 2012. Le CCNE demeure opposé à la gestation pour autrui.

Dans l'île, le docteur Marc Gabriel, coordinateur du centre d’assistance médicale à la procréation (AMP) du Centre hospitalier universitaire Sud (CHU) de Saint-Pierre, maîtrise parfaitement ces différents sujets. Près d’une quinzaine de professionnels exercent dans ce centre. "L’avancée de la législation aura sûrement lieu avec la loi de la réforme de bioéthique, cette année, ou en 2018. Comme tous mes confrères, j’ai eu des demandes de femmes seules ou de couples homosexuelles. Généralement, on les oriente vers des centres à l’étranger", répondait le médecin à RTL Réunion.

- 4 000 naissances depuis 1987 -

Il insiste également sur la réglementation très stricte. Pour l’insémination artificielle ou pour la fécondation in vitro (FIV). Deux centres PMA existent à La Réunion. Celui de la ville sudiste et un autre, privé, basé au Port à la Clinique Jeanne d’Arc. Ce dernier fonctionne depuis 30 ans. Il recense 4 000 naissances depuis 1987 et 750 tentatives par an. Dans le département, environ 1 000 personnes bénéficient d’une FIV et 300 d’une insémination tous les ans.

L'établissement saint-pierrois effectue annuellement 300 inséminations, 400 tentatives de FIV et 150 transferts d’embryons congelés. Son site internet publie ses résultats. 406 ponctions en 2015, 32 % de taux de grossesse par transfert d’embryons frais, 26 % de taux de grossesse par transfert d’embryons congelés et 1,4 embryon réimplanté par transfert. Les patientes viennent consulter ou leur gynécologue leur conseille de subir des examens.

Il s'agit d'une structure publique -la seule de l’Océan Indien- lancée en 2010. Des couples de Madagascar, Maurice et Mayotte y viennent aussi. Le CHU Nord propose également depuis novembre 2011, une consultation d’infertilité. L’ouverture de la PMA aux couples homosexuelles ou aux femmes célibataires ne bouleversera pas le fonctionnement des équipes du centre. "Techniquement, c’est quelque chose que l’on réalise au sein des couples hétérosexuels. Pour répondre à ces demandes, je lance un appel au don de sperme", en termine le docteur Gabriel.

ts/www.ipreunion.com