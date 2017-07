Le temps sera légèrement maussade, notamment dans l'Est de l'île prévient Météo France pour ce lundi 10 juillet 2017. Le soleil devrait revenir en cours de journée. Ci-après, le bulletin complet.

Le temps sera légèrement maussade, notamment dans l'Est de l'île prévient Météo France pour ce lundi 10 juillet 2017. Le soleil devrait revenir en cours de journée. Ci-après, le bulletin complet.

Au lever du jour, le temps est toujours maussade dans l'Est, avec une couverture nuageuse occupant une large moitié Est de l'île. Les averses sont toujours présentes sur le volcan, le sud de l'île ou la région de Sainte Rose. Elles peuvent localement prendre un caractère orageux sur les flancs sud du volcan en début de journée. L'Ouest et le Nord bénéficient d'un temps plus clément et ensoleillé.



Au fil des heures, le temps s'améliore un peu sur le sud-est de l'île : quelques éclaircies se produisent, et les averses se font moins nombreuses. Le littoral Nord, la région de Saint Pierre ou les plages de l'Ouest profitent de belles éclaircies. Par contre l'intérieur de l'île est sous les nuages, et des averses se déclenchent ici où là, comme vers Takamaka, le Dimitile ou Piton Saint-Leu.



Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 12°C au Volcan, et autour de 20°C dans les cirques.



Le vent de Sud-Est souffle toujours assez fort avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h sur le littoral Nord-Est et Sud-Ouest, ainsi que sur les hauteurs du volcan.



La mer est agitée à forte. La houle d'alizé est entre 2m et 2,5m.