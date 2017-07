Ce lundi 10 juillet, les chefs des Centres d'Information et Recrutement des Forces Armées des trois corps étaient réunis au pôle emploi de Saint-Pierre pour officialiser un partenariat local avec Pôle emploi. Les trois corps d'armée recrutent des personnes de 18 à 32 ans, sans qualification à Bac+5, pour devenir assistants ressources humaines, artilleurs, mécaniciens, infirmiers ou encore des spécialistes en système d'information.

Ce lundi 10 juillet, les chefs des Centres d'Information et Recrutement des Forces Armées des trois corps étaient réunis au pôle emploi de Saint-Pierre pour officialiser un partenariat local avec Pôle emploi. Les trois corps d'armée recrutent des personnes de 18 à 32 ans, sans qualification à Bac+5, pour devenir assistants ressources humaines, artilleurs, mécaniciens, infirmiers ou encore des spécialistes en système d'information.

Suite aux différents échanges en amont entre la Direction du pôle emploi de Saint-Pierre et l’Armée de Terre, une première réunion d’information avait eu lieu. Forte de ce succès, l’agence de Saint-Pierre a étendu les réunions d’information en invitant aussi les CIRFA Marine et Air.

A ce jour, le pôle emploi de Saint-Pierre a déjà organisé cinq réunions d’information sur les recrutements et les métiers dans l’armée permettant de sensibiliser une vingtaine de personnes à chaque réunion. Le but de ce partenariat est d’acter la mise en place d’une réunion d’information mensuelle pour les demandeurs d’emploi. Puis, dans l’avenir, des permanences de recrutement des armées délocalisées à l’agence de Saint-Pierre et sur du plus long terme, dans tout le Sud. Les centres d’information et de recrutement se situent à Saint-Denis.

Les réunions mensuelles permettront aux demandeurs d’emploi d’avoir accès à toutes les informations de recrutement de l’Armée dans leur agence locale avec l’opportunité d’avoir les trois corps d’armée réunis. L’objectif commun pour les signataires : l’insertion des demandeurs d’emploi et la lutte contre l’exclusion. Pour réussir ce partenariat, les parties s’engagent dans une démarche de progrès visant à optimiser les services rendus aux demandeurs d’emploi, pour les amener efficacement vers l’emploi.