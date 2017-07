La collectivité de Saint-André, en partenariat avec l'éducation nationale et les écoles de Saint-André, propose un projet concerté autour de la Citoyenneté et l'Europe. Il consiste à la mise en place " d'un passeport citoyen " visant à valoriser les élèves du cycle 3 faisant preuve d'un comportement citoyen au sein de la communauté éducative et à améliorer le climat scolaire autour de la notion du " vivre ensemble " et des valeurs de la République.

Ce lundi 10 juillet à 17h, les 24 élèves de Saint-André et leurs parents seront reçus pour faire le point avant leur départ le mardi 11 juillet. Puisqu’en effet, ils s’envoleront pour un voyage à Paris et à Strasbourg pour finaliser le projet avec la visite des monuments historiques et du défilé du 14 juillet, du Parlement Européen et de l’Allemagne.

