Le directeur régional de Pôle Emploi, Michel Swieton, et celui d'Adecco Océan Indien, Dominique Roussel, signaient ce lundi 10 juillet 2017 une convention de partenariat.

Les deux structures collaborent depuis quelques années dans les domaines du recrutement et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Dans le cadre de cette convention, leurs représentants souhaitent consolider les relations de proximité afin de répondre aux besoins des entreprises, favoriser la construction des parcours d’insertion et de qualification, en mobilisant les dispositifs d’aide à la formation ou de retour à l’emploi, en complément des dispositifs propres au travail temporaire.

Ultime objectif : développer une collaboration active entre les agences Pôle Emploi de l’île et celles d’Adecco. Notamment via l’échange d’informations et de savoir-faire. Il s’agit d’un accord signé pour trois ans.

