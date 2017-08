Le 28 août 2012, Martine Aubry, alors première secrétaire du parti socialiste, avait invité, dans un courrier, les parlementaires concernés à démissionner de leur autre mandat exécutif local. Engagement de l'ancien président François Hollande, cette mesure avait à l'époque fait grincer des dents certains élus PS en métropole. À La Réunion, seules les députées dionysiennes Monique Orphée et Éricka Bareigts s'étaient pliées à cette exigence dès leur élection. Le député-maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton et le député et conseiller général du Tampon Jean-Jacques Vlody, avaient refusé de d'abandonner leur mandat.

Le 28 août 2012, Martine Aubry, alors première secrétaire du parti socialiste, avait invité, dans un courrier, les parlementaires concernés à démissionner de leur autre mandat exécutif local. Engagement de l'ancien président François Hollande, cette mesure avait à l'époque fait grincer des dents certains élus PS en métropole. À La Réunion, seules les députées dionysiennes Monique Orphée et Éricka Bareigts s'étaient pliées à cette exigence dès leur élection. Le député-maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton et le député et conseiller général du Tampon Jean-Jacques Vlody, avaient refusé de d'abandonner leur mandat.

L'intégralité de notre reportage est à retrouver ici.