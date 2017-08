Voici les titres développés ce lundi :



- Les effets secondaires du nouveau Levothyrox sont "invivables" : les Réunionnais témoignent

- Cormorans, cascade du Chaudron - Interdits, mais pourtant si fréquentés

- Trophée des agricultrices : les incriptions sont ouvertes

- Ça s'est passé un 28 août... En 2012, Martine Aubry invite les députés cumulards à abandonner leur mandat exécutif local

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps légèrement humide ce lundi matin

La formule du médicament a été modifée - Les effets secondaires du nouveau Levothyrox sont "invivables" : les Réunionnais témoignent

Depuis le mois de mars 2017, le Levothyrox, prescrit pour soigner la thyroïde, a changé de formule. Après la suppression du lactose de la composition du médicament, les témoignages de personnes subissant un certain nombre d'effets secondaires liés au traitement ne cessent d'augmenter. Plusieurs patients à La Réunion décrivent des conséquences plus qu'incommodantes sur leur organisme, à la suite de la prise du nouveau Levothyrox. Ils témoignent.

Risques d'éboulements et d'accidents - Cormorans, cascade du Chaudron - Interdits, mais pourtant si fréquentés

Ils sont fermés depuis déjà des années : les sites du Bassin des Cormorans et de la cascade du Chaudron continuent pourtant à être régulièrement bien fréquentés. Et ce, malgré les multiples panneaux d'interdiction et les mesures en vigueur. Outre une amende, les contrevenants s'exposent à des risques d'éboulements et d'accidents.

Un concours organisé par la FDSEA - Trophée des agricultrices : les incriptions sont ouvertes

Exclusivement destiné aux femmes, qu'elles soient cheffes d'exploitation, conjointes collaboratives, aides familiales ou travailleuses dans une société agricole, le Trophée des agricultrices, organisé par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de La Réunion (FDSEA) récompense la gent féminine en milieu rural. Les inscriptions sont ouvertes.

Ça s'est passé un 28 août... En 2012, Martine Aubry invite les députés cumulards à abandonner leur mandat exécutif local

Le 28 août 2012, Martine Aubry, alors première secrétaire du parti socialiste, avait invité, dans un courrier, les parlementaires concernés à démissionner de leur autre mandat exécutif local

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps légèrement humide ce lundi matin

La matinée est marquée par les nuages et la pluie ce lundi 28 août 2017. Cependant, le temps s'améliore au fil des heures, au profit du soleil dans l'après-midi.