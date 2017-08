Ce lundi 28 août 2017, les recherches pour retrouver l'homme disparu en mer au Port ont repris avant d'être interrompues en fin de matinée. L'individu de 27 ans a été happé par une vague ce dimanche, en début de soirée. Hélicoptère de la gendarmerie, embarcations de la base navale et plongeurs ont sillonné le secteur ce matin. Les proches de la victime sont également venus nombreux sur les quais de la darse.

11h55 - Les recherches ont été interrompues, sans que la famille ne soit prévenue, déplore Kévin, un cousin de la victime. "C'est prévu qu'ils les reprennent cet après-midi. C'est pas normal... quand c'est des gens de l'extérieur qui se perdent en montagne, ils trouvent des solutions incroyable et là ils ne font rien" soupire le proche du disparu. Aucune raison particulière n'a été avancée pour expliquer l'interruption des recherches.

10h55 - Le dispositif de recherches a été allégé : les plongeurs ont quitté le site et l'hélicoptère ne survole actuellement plus la zone. Sont toujours présents les patrouilles de la gendarmerie et de la SNSM. Le temps se détériore et la mer est toujours agitée.

10h45 - "La vague est venue, on ne l'a pas vue. Il était trop tard, il a coulé dans le trou, je ne l'ai plus vu après" relate la belle soeur de la victime. Elle indique qu'ils étaient venus "prendre un peu l'air" et que l'homme de 27 ans aimait se promener sur les quais de la darse. D'une voix tremblante, la proche du jeune disparu poursuit : "nou la cri a li, nous la essaye chercher... mais nou la rien trouvé."

10h35 - La vedette de la gendarmerie continue à sillonner la zone.

10h33 - "Quant je l'ai vu partir, il était trop tard" souffle la belle soeur de la victime, présente sur les lieux au moment du drame. La voix étouffée par les sanglots, elle indique que les secours, immédiatement alertés, sont rapidement arrivés sur place. Sa belle-soeur et son compagnon étaient venus en famille admirer le spectacle de la houle.

10h20 - La sûreté portuaire installe un périmètre de sécurité sur le secteur, afin d'éviter un surracident.

Disparu en mer au Port - Un périmètre de sécurité déployé pour éviter un sur-accident pic.twitter.com/likpHAHEEL — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 août 2017

10h10 - Au niveau du PC sécurité, c'est une trentaine de proches qui observe les recherches, rongée par l'inquiétude. La mère de la victime, très choquée, a été prévue de la disparition de son fils vers 19 heures ce dimanche. Elle et d'autres membres de sa famille sont arrivés sur les lieux tôt ce matin, avant l'activation du dispositif.

La famille de la compagne est également présente. Tous se trouvent à une quarantaine de mètre de l'endroit où leur proche a été emporté par la mer. Ce matin, les vagues continuent à franchir la barrière des tétrapodes.

9h48 - C'est un important dispositif qui est déployé sur la darse du Port depuis ce matin : police, gendarmes, base navale, SNSM et pompiers arpentent le secteur. Plaisanciers et pêcheurs participent également, tandis que les policiers de la CDI scrutent le moindre morceau de terrain. La mer est toujours agitée et sale.

9h40 - Deux patrouilles de la compagnie départementale d'intervention (CDI) arrivent sur les lieux. Aux alentours, plusieurs personnes commentent la situation, déplorant que l'individu se soit approché du bord alors que la mer était déchaînée. Un homme est arrivé sur les lieux peu de temps après : lorsqu'il a vu l'hélicoptère, il a immédiatement compris qu'un événement de ce type venait de se produire. Car ce n'est pas la première fois que quelqun disparaît en mer à cet endroit, sans que son corps ne soit retrouvé par la suite.

9h30 - Les agents de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) participent également aux recherches. Le PC des secours est installé sur le quai de la darse de pêche : c'est là que se trouvent les proches de la victime.

L'homme de 27 ans, se promenait le long du quai lorsqu'il a été happé une vague. Sa compagne et son enfant étaient quant à eux restés éloignés du bord de mer. La petite famille est originaire de Tan Rouge, dans les hauts de Saint-Paul.

9h17 - C'est maintenant au tour de la vedette de la gendarmerie nationale de venir renforcer le dispositif de recherches.

9h10 - L'hélicoptère de la gendarmerie arrive sur les lieux et commence à effectuer ses rotations.

Homme disparu en mer au Port - L'hélicoptère de la gendarmerie survole le secteur pic.twitter.com/Qdl2eLiJE8 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 août 2017

9h00 - Deux plongeurs de la base navale se mettent à l'eau pour continuer les recherches. Quelques badauds, peu nombreux, observent la scène.

Homme disparu en mer au Port - Les plongeurs se mettent à l'eau pic.twitter.com/ZIvKtGSWRx — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 août 2017

Disparu en mer au Port - Les marins de la base navale sillonnent la zone pic.twitter.com/BJ7klfKR45 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 août 2017

8h00 - Le dispositif de recherches suspendu la veille a repris ce matin. Deux bateaux avec à leur bord des marins de la base navale ont commencé par silloner la zone en longeant les deux rivages de la darse.

Disparu en mer au Port - Les recherches ont repris ce matin pic.twitter.com/NM83nDhfJu — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 août 2017

- Ce que l'on sait -

L'homme de 27 ans a été happé par une vague en début de soirée ce dimanche au niveau de la darse du Port. Le dispositif de recherches a rapidement été déclenché, mais a été suspendu à la nuit tombée. Pour rappel, un avis de forte houle était en vigueur depuis la veille.