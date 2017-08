Trail, basket, judo... retrouvez tous les résultats sportifs du week-end ci-dessous.

Football: 7ème journée de D1R

La 7ème journée de D1R a eu lieu ce dimanche après midi. La St Pierroise et l'Excelsior, en tête du classement avec désormais 26 points chacun, ont largement dominé Trois Bassins et Petite Île, et se partagent toujours la place de leader. Sur la 3ème marche, Sainte Marie et Saint Denis FC sont également au coude à coude avec 20 points chacun.

Js St Pierroise - Trois Bassins Fc 4-2

St Louisienne - As Marsouins 5-0

St Pauloise Fc - Ocsa Leopards 0-0

Us Ste Marie - Ss Jeanne D Arc 3-0

Sdefa - St Denis Fc 0-1

As Excelsior - Aj Petite Ile 4-0

As Ste Suzanne - Asc Grands Bois 0-1

Basketball: Trophée national Coupe de France

Vendredi et samedi soir ont lieu les 8èmes de finale de la coupe de France. Les favoris se sont logiquement imposés et disputeront les quarts de finale les 22 et 23 septembre prochains.

BC Saint-Paul 1 - Saint-Pierre BB 2 (+7) 99-46

CS Portois (+7) - Aiglons 76-84

Saint-Joseph BC - CO Montagne 2 (+7) 58-55

Saint-Pierre BB 3 (+14) - Tamponnaise BB 1 64-102

A2ML (+7) – Sainte-Marie 45-75

CO Montagne 1 - BC Saint-Leu (+7) 83-67

Saint-Pierre BB 1 - BC Saint-Paul 2 (+7) 81-35

ASPTT (+14) - BCD 1 forfait ASPTT

Trail: La boucle parapente

L’association La Team Lé La organisait ce dimanche à Saint Paul une course de montagne intitulée "La Boucle Parapente" sur une distance de 20 kilomètres avec un dénivelé positif de 790 mètres, du côté de Bellemène. Cette première édition s'est dérouléé à "guichet fermé" puisque les 500 dossards à disposition avaient trouvé preneur: un vrai succès pour l'organisateur, pourtant concurrencé le même week end par la Cimasarun qui a réuni plus de 600 coureurs...

Après 1h26 de course, Mohamed Safaoui l'a emporté, devant Jean Patrice Payet en 1h27 et Jérôme Rannou en 1h28. Côté féminin, la victoire est revenue à Marie Quillévéré en 1h54'25, devant Sophie Gerbelot Legris en 1h54'45 et Pauline Pucheu en 1h58'13.

Handball: 3ème journée de championnat

La 3ème journée de championnat de D1 était programmée pour cette fin de semaine.

Côté messieurs, les rencontres ont eu lieu vendredi soir à 21h15. La Cressonière, Chateau Morange et la JSB ont conforté leur avance en tête du championnat sans pour autant se départager avec 9 points chacun.

HBC Possession - AS Château-Morange 21-30

JSB - Lasours 31-26

HBC Est Dionysien - ASHB Tamponnais 24-35

Cressonnière - ASC Saint-Gilles 40-12

Saint-Pierre HBC - HBC Bois de Nèfles 46-39

Port HBC - Joinville 23-29

Côté féminin, toutes les rencontres ont eu lieu samedi, sauf pour St Joseph qui était au repos. Grâce à leurs succès, la Tamponnaise et la JSB se partagent toujours la première place du classement avec 9 points chacune.

Cressonnière - JS Saline 23 - 21

FC Port - Tamponnaise HBF 16 - 20

JSB - ASLP Saint-Leu 27 - 18

ASMJC Saint-Louis - HBF Saint-Denis 18 - 23

Saint-Pierre HBC - HBC Bois de Nèfles 24 - 17

Course à pied: Foulées de Bois d'olive

Le CALS Sud organisait une course sur route de 15km ce dimanche à la ravine des cabris, départ et arrivée au lycée de bois d'olive. 200 coureurs s'y étaient donnés rendez-vous et presque autant de marcheurs (sur une boucle de 8km pour eux). A l'arrivée, Eddy Clémentz s'est imposé en 50'20, devant Samuel Duchemane en 51'18 et Ronan Barlieu en 52'19. Côté féminin, victoire de Maelle Bonnabaud en 1h06', devant Johana Lepetit en 1h07 et Océane Montet en 1h09.

Trail: Foulées du littoral nord

L'association Athlétisme de la Marine organisait un trail découverte de 15km ce dimanche sur le sentier littoral nord de Sainte Suzanne. Une petite cinquantaine de coureurs seulement était au départ. Tituan Saint Peron a été le plus rapide a bouclé l'aller retour en 58'16 devant François Papon en 58'45 et Joel Juvenal en 59'24. Côté féminin, Marie Anais Plante l'emporte en 1h10 devant Katia Garcia en 1h12 et Vanessa Ridolfo en 1h14.

Trail: Cimasarun

La Cimasarun a eu lieu ce samedi avec plus de 600 coureurs, départ et arrivée à Cilaos avec au programme un tracé de 52km et 4000m de dénivelé positif via les trois cirques. Si l'on attendait Jeannick Boyer pour s'imposer à Cilaos après avoir mené la course jusqu'à Hellbourg, c'est finalement le jeune Axel Arnaud qui s'est imposé en 6h58, en déposant son rival dans le cap anglais pour porter son avance jusqu'à 15 minutes... Malgré ses talents de descendeur, Boyer n'a pas été en mesure de revenir même s'il est parvenu à combler rapidement la moitié de son retard dès les premiers lacets de la descente du bloc. Il franchissait finalement l'arrivée en 7h06 devant Jean Louis Robert en 7h21. Côté féminin, Sophie Blard a dominé la course en 8h39, devant Nathalie Percheron en 8h50 et Hélène Valette en 9h15.

Trail: Mahoraid Colas

ILOP organisait la 6ème édition du Mahoraid ce samedi à Mayotte, une traversée de l'île longue de 69km pour 2700m de dénivelé positif. Les Réunionnais Gilsey Félicité et Hortense Bègue se sont imposés, en 7h53 pour l'un et 8h45 pour l'autre.

Moto: 24 heures Mérino Smith

Le Racer Moto Club organisait une course d'endurance de 24 heures ce week end sur le circuit de la Jamaique. Quatre catégories s'affrontaient durant 24h sur un circuit de 2km par équipes de 5 à 6 pilotes qui se relayaient à leur convenance pour tenter de boucler le plus de tours possible pendant le temps imparti. Après un départ donné samedi à 16h, il fallait fournir un effort long et intense jusqu'à dimanche 16h... A ce jeu là, c'est le team Gary Delta composé de Gary et Medhy Sinacouty, Marc Yen-Pon, Christophe Sautron, Samuel Fontaine et Dylan Técher qui a été le meilleur. Non épargné par des problèmes techniques, l'équipe a réussi à refaire son retard pour s'imposer au terme des 24h de course durant lesquelles toutes les 18 équipes engagées ont connu leur lot de malchance.

Volleyball: 1ère journée Promovolley

La première étape du championnat de volley loisir 2017-2018 a eu lieu à St Joseph comme de coutume. Une journée sur le terrain du quartier de la Cayenne, accueillie par la section volley loisirs des Amis de Cayenne, aidés par le service des Sports de St Joseph pour l'accueil et la logistique.

En féminines, les locales d'AMIS CAYENNE s'inclinent face aux filles du VBC ST DENIS. L'équipe ZEMBROCAL (Ravinois + Cilaos + Avirons) complète le podium en disposant du TGV en petite finale. Suivent VBC COTE OUEST, SMVB et VBSP SOLEIL après une poule unique de 7 équipes qui devrait se garnir pour les prochaines étapes.

En Masculins, TAMPON GV s'impose en finale devant Ste MARIE VB, VC CILAOS est 3ème juste devant AVIRONS JEUNES dans un tableau de 9 équipes. Un effectif restreint qui a obligé à adopter une formule pas très bien comprise par quelques équipes.

La prochaine journée de championnat aura lieu le 17 septembre à St Denis.

Judo: Open des Mascareignes

L'Open des Mascareignes a eu lieu ce week end au gymnase de Saint Paul et a réuni 126 combattants des catégories minimes, cadets et séniors.

Les vainqueurs par catégories sont les suivants:

Minimes Filles

-36 Kg: Pause Celia Us Salazes

-40 : Nagama Djamelia Judo Club La Saline

-44 : Ravina Marie Charline

-48 : Chabot Nelsy A Uchi Komi Jc Trois Bassins

-52 : Pottier Nethania

-57 : Rasaoanaivo Razafy Aina

-63 : Coulon Emma Judo Club St Denis

+70 : Hoareau Karla Judo Club St Denis

Minimes Garçons

-34 : Brochard Jeremy Judo Club De L Ouest Reunion

-38 : Clemenard Theo Judo Club De L Ouest Reunion

-42 : Vigne Thomas Dojo Portois

-46 : Dalapa Amana Theo A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

-50 : Durimel Maurice Dave Club Omnisport Pointe A Pitre

-55 : Payet Victor Judo Club St Denis

-60 : Said Bakar Hachim Mahorais Judo Jujitsu

-66 : Mussidan Romain Judo Club St Denis

+73 : Poter Ledoyen Mathieu A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

Cadettes

-40 : Rato Melissa Judo Club St Denis

-48 : Pause Pauline Us Salazes

-52 : Mulot Salome Judo Club De Bois De Nefles

-57 : Sorlier Judicaelle A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

-63 : Cuissette Zoe Judo Club De St Andre

-70 : Bertschy Mayla Judo Club St Denis

+70 : Fontaine Lea Dojo St Leu

Cadets

-55 : Laran Djeson A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

-60 : Latchoumane Samuel Judo Club St Denis

-66 : Parmunsing Ansley (MUS)

-73 : Chane Fo Antoine Dojo Portois

-81 : Abdouroihamane Salim Dojo Portois

-90 : Mace Loic Judo Club Des Avirons

+90 : Chu Cheung Kum Adrien A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

Séniors dames

-48 : Patchane Lacane Emilie Dojo Portois

-52 : Camilleri Melanie Judo Club St Denis

-63 : Jean Pierre Kimberley (MUS)

-70 : Lachoumanan Anastasia

+78 : La Providence Annabelle (MUS)

Séniors hommes

-60 : Flora Ivan (MUS)

-66 : Francoise Raphael A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

-73 : Collet Robinson (MUS)

-81 : Bijou Jason

-100 : Adonis Hansley (MUS)

+100 : Mootien Warren (MUS)

Surf: Pro Anglet

Jorgann Couzinet a terminé second du WQS 1500 de Anglet. Sur le spot de la Chambre d'Amour, le Réunionnais s'est incliné en finale (pour la 3ème fois de la saison!) face au Marocain Ramzi Boukhiam. Avec 8,23 et 3,57, Couzinet n'a pas réussi a trouvé un 2ème score pour dépasser son adversaire qui a dominé les débats avec 8,33 et 7,97. Avec seulement 1125 points empochés pour sa seconde place, ce résultat n'est pas pris en compte pour le ranking (car n'est pas meilleur que les précédents résultats) et Couzinet reste 17ème du classement WQS.

VTT DH: Florent Payet 15ème à Val di Sole

Le Réunionnais Florent Payet a achevé sa saison de Coupe du Monde samedi à Val di Sole sur la piste où il avait terminé 3ème des championnats du monde l'an dernier. A 9"373 du vainqueur Aaron Gwin, Payet s'offre la 15ème place de la dernière manche de coupe du monde. Cap maintenant sur l'Australie (Cairns) pour les championnats du monde pour le descendeur péi du team Voulvoul du 8 au 10 septembre.