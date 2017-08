Une conférence de presse va se tenir ce matin, mardi 29 août 2017, dans une entreprise de Sainte-Marie. Les acteurs du Bâtiment et travaux publics officialisent le lancement d'une intersyndicale regroupant les organisations patronales et de salariés du secteur. FRBTP, CAPEB, CGTR, des architectes, des paysagistes, des bureaux d'études composent cette nouvelle structure. Ils dénoncent une filière en crise depuis 2008 et descendront dans la rue le mardi 5 septembre prochain.

10 h 30 - Cyril Rickmounie, dirigeant de la CAPEB, demande la relance de la construction à La Réunion le plus tôt possible. Il appelle également les chômeurs non formés à rejoindre la manifestation du 5 septembre.

10 h 27 -"22 000 familles attendent d'être logées à La Réunion. Il y a eu un plan logements. C'était 4 900 constructions et 1000 réhabilitations. On en est très très loin", précise-t-il. Monsieur

10 h 26 - "Nous avons besoin d'activité. Sur la LODEOM, le projet de loi de finances va se décider. Un courrier envoyé au président de la République a été envoyé par La Réunion économique", lance Bernard Siriex, à son tour. Derrière lui se trouvent les représentants d'une vingtaine de corps de métiers du BTP.

10 h 25 - "Sur cet appel, nous sommes à 100 %. S'il n'y a pas de mouvement social, il n'y a pas de travail. Le moment est bien choisi pour arrêter les licenciements", indique-t-il à côté d'un Bernard Siriex, très attentif à ses propos. Il prévient qu'il y aura d'autres mouvements sociaux si les choses n'avancent pas. D'ailleurs, le 12 septembre, son syndicat, la CGTR, descendra aussi dans la rue pour s'opposer à la loi Travail.

10 h 21 - "Rien ne bouge depuis les élections. Ce qui bouge, ce sont les liquidations d'entreprises", en termine-t-il. Jacky Balmine s'exprime.

10 h 20 - La première manifestation de l'intersyndicale descendra dans la rue, à Saint-Denis, afin d'alerter l'État sur cette situation de crise du secteur. Les chefs d'entreprise et les salariés remettront une motion à la préfecture et au conseils départemental et régional.

10 h 18 - "C'est pourquoi nous avons décidé de nous réunir en interprofession. Nous l'avions déjà fait en 2010. Nous pensions avoir été entendus mais 7 ans après où sont les effets promis ? Nous dénonçons la casse sociale. Nous réclamons un plan Marshall pour le BTP", ajoute-t-il.

10 h 15 - Bernard Siriex prend la parole. "En moins de 10 ans, la filière a perdu 1/3 de salariés, passant de 25 000 à 17 000. Le chiffre d'affaires a été divisé par 2. Nous sommes à 1 milliard 2. Si j'enlève le marché de la route du littoral, nous sommes à moins d'1 milliard. La faute à quoi ? Au manque d'activité", dit-il.

10 h 05 - Les présidents de la CAPEB, Cyril Rickmounie, et de la FRBTP, Bernard Siriex, s'installent l'un à côté de l'autre. Le secrétaire général de la CGTR BPT, Jacky Balmine se trouve à sa droite. Johnny Lagarigue de la CFDT BTP et Jacques Houreau, du syndicat des architectes s'assoient aussi à la table.

10 heures - Les professionnels des différents corps de métier échangent avant le début du point presse. Tous insistent sur la crise que traverse la filière avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2006-2008. Un CA divisé par deux en 2017.

9 h 50 - La conférence de presse n'a pas encore démarré à Macobat, une entreprise en crise installée à Sainte-Marie. Le président de la FRBTP, Bernard Siriex, discute avec Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR BTP

