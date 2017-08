NRJ Réunion fait sa rentrée, et inscrit sa grille de programmes autour des marqueurs forts qui l'ont hissée à la première position des radios musicales de l'Océan Indien. Nous publions le communiqué de la radio ci-dessous.

La journée commence toujours fort avec Akatoto et le Lino Comedy pour un 5/9 explosif où un Jackpot peut tomber à tout moment, MyNRJ reprend ensuite la main de 9H à 13H pour toutes les dédicaces et passer tous les Hits demandés par les auditeurs, que ce soit par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Party Run vient ensuite transformer l’après-midi ! Johan aux manettes, ayant auparavant animé la soirée avec succès, c’est la grande nouveauté de l’antenne. Ce nouveau programme sera en constante interaction locale et réserve de multiples surprises, jeux, animations et cadeaux à gagner. Fort de son succès, le Buzz revient de 19h à 23h pour remplir son objectif : dénicher toute l’actu virale de la réunion et d’ailleurs !