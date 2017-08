La Cité des métiers offre depuis plusieurs années des outils de plus en plus poussés pour aider les jeunes réunionnais (et les moins jeunes) à s'orienter. En plus du programme des événements forts du second semestre de la nouveauté est au rendez-vous pour cette année scolaire 2017 / 2018. En effet, la cité des Métiers de Saint-Pierre annonce le lancement de trois outils pour aider davantage les jeunes à choisir la bonne voie et à s'insérer dans un métier porteur.

La Cité des métiers offre depuis plusieurs années des outils de plus en plus poussés pour aider les jeunes réunionnais (et les moins jeunes) à s'orienter. En plus du programme des événements forts du second semestre de la nouveauté est au rendez-vous pour cette année scolaire 2017 / 2018. En effet, la cité des Métiers de Saint-Pierre annonce le lancement de trois outils pour aider davantage les jeunes à choisir la bonne voie et à s'insérer dans un métier porteur.

Parcouréo, les jeudis des métiers et la vidéo box tels sont les noms des nouveaux outils proposés par la cité des métiers.

Parcouréo, est un dispositif mis à la disposition des établissements scolaires de La Réunion. Ce logiciel auquel aura accès ces derniers pendant 1 à 2 semaines permettront aux jeunes de faire des tests d’orientation en toute autonomie. C’est un outil pour les élèves mais aussi pour les professeurs selon Valérie Burnay, responsable événementiel de la Cité des Métiers : " Ils vont pouvoir voir vers quels métiers et formations les élèves vont se diriger ".

Les jeudis des métiers se dérouleront chaque semaine à la cité des métiers. Le but étant de présenter les différents métiers porteurs à La Réunion. Des professionnels animeront ces ateliers durant lesquels ils présenteront leur métier. " Il y aura également des recruteurs derrière donc possibilité d’organiser des job dating ", lâche Valérie Burnay. Ces jeudis permettront aux jeunes de découvrir les métiers du commerce, de la logistique, de la vente automobile, de l’armée… " On a travaillé avec les syndicats et des organismes pour trouver des formations et des métiers qui recrutent à La Réunion ", déclare la responsable.

- Egalité des chances -

Le dernier outil, la Vidéo Box contient vingt vidéos de deux minutes chacune qui représentent des métiers. Tout le public jeune pourra découvrir des témoignages de plusieurs professionnels sur le digital, le commerce, le développement durable, le transport…5 secteurs différents mis en avant.

Ces dispositifs veulent une équité territoriale parfaite. " Un jeune de l’est ne pourra pas forément se déplacer chez nous donc on lui donne les outils pour qu’il travaile son orientation ", conclue Valérie Burnay. L’objectif de la cité des métiers est de donner accès à 100% pour que tous ait la même égalité des chances.

de/www.ipreunion.com