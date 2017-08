Ce mardi 29 août, les prévisionnistes annonce un temps semblable à celui d'hier. Un temps donc nuageux avec de la pluie avec quelques éclaircies par moment. L'atmosphère quant à lui reste humide. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo France.

Ce mardi 29 août, les prévisionnistes annonce un temps semblable à celui d'hier. Un temps donc nuageux avec de la pluie avec quelques éclaircies par moment. L'atmosphère quant à lui reste humide. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo France.

Pas de changement de temps. L'atmosphère reste instable, bien humide le matin de la Possession à St-Philippe en passant par Ste-Rose, avec de bons grains par endroit. C'est la copie conforme de la matinée de la veille, où le soleil se permet des embellies uniquement dans l'ouest et le sud. Dans l'après-midi, les pluies deviennent moins fréquentes et s'isolent de préférence sur les hauteurs de St-Jo à St-Gilles. Le soleil revient sur St-Benoit ou St-André, mais c'est le long de la route du littoral qu'il se montre le plus convaincant.

Le vent de Nord-Est est par moment soutenu de la Grande Chaloupe au Port, gagnant St-Paul puis le Cap La Houssaye l'après-midi, 50 km/h en rafales.

La houle australe est maintenant inférieure à 2m, la houle d'alizés prend au contraire de l'envergure et vient déferler à plus de 2m en moyenne de Langevin à Ste-Suzanne.