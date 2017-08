Bonjour, voici les titres développés ce mercredi 30 août 2017



- Cher Jean-Alain Cadet qui s'envole pour les Canaries. Le conseiller régional part en voyage

- Saint-Denis - Universal Park - Plus de 70 employés attendent d'être payés - Personne n'a vu les problèmes arriver

- Modification des sens de circulation à Saint-Denis - Les commerçants perdent de l'argent

- Ça s'est passé un 30 août - 2014 - Une jeune otarie récupérée sur le Barachois

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé. Entre pluie et éclaircies

Bonjour, voici les titres développés ce mercredi 30 août 2017



- Cher Jean-Alain Cadet qui s'envole pour les Canaries. Le conseiller régional part en voyage

- Saint-Denis - Universal Park - Plus de 70 employés attendent d'être payés - Personne n'a vu les problèmes arriver

- Modification des sens de circulation à Saint-Denis - Les commerçants perdent de l'argent

- Ça s'est passé un 30 août - 2014 - Une jeune otarie récupérée sur le Barachois

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé. Entre pluie et éclaircies

Cher Jean-Alain Cadet qui s'envole pour les Canaries. Le conseiller régional part en voyage

Jean-Alain Cadet aux Canaries : un bon titre pour le récit d'un voyage initiatique ou pour une télénovela sur fond de poignard dans le dos et d'autres joyeuses trahisons. Mais non, ce n'est pas qu'une fiction. Le conseiller régional s'envole pour 7 jours vers d'autres horizons... direction les Canaries, la Corse et la région Aquitaine. Pour un programme 100 % écolo. Ou pour un petit voyage sympathique pour services rendus.

Saint-Denis - Universal Park - Plus de 70 employés attendent d'être payés - Personne n'a vu les problèmes arriver

Dix jours de fête incroyable pour les enfants et un mois et demi plus tard, le désenchantement pour les employés. Ils sont plus de 70 à réclamer leur dû après avoir travaillé lors de l'événement Universal Park, à la Nordev à Saint-Denis. Pour l'heure, ils ont manifesté à deux reprises et attendent que l'organisateur leur donne des réponses et leur argent.

Modification des sens de circulation à Saint-Denis - Les commerçants perdent de l'argent

Le collectif Saint-Denis en colère poursuit sa série d'actions ce mercredi 30 août 2017. Au programme : distribution d'affiches et de pétitions afin demander l'abandon des nouveaux sens de circulation dans les rues Félix-Guyon et du Maréchal-Leclerc à Saint-Denis. Plusieurs commerçants assurent perdre du chiffre d'affaires depuis la modification effectuée par la municipalité début août.

Ça s'est passé un 30 août - 2014 - Une jeune otarie récupérée sur le Barachois

Une jeune otarie est retrouvée le samedi 30 août 2014 sur le Barachois à Saint-Denis. L'animal affaibli tentait alors de s'échouer sur le littoral dionysien. Alertés, ce sont les pompiers qui ont pu récupérer la bête en détresse qui a été emmenée vers le Muséum d'histoire naturelle du chef-lieu.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé. Entre pluie et éclaircies

Nos amis de Météo France son en grève et le bulletin météo est réduit à sa plus simple expression (pas de panique en cas d'événements potentiellement dangereux, les météorologues reprendront du service). Le temps de ce mercredi devrait osciller entre pluie et éclaircies.