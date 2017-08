Lors d'une réunion au sommet ce mardi 29 août 2017, la fédération du Parti Socialiste a choisi de s'unir au LPA (La Politique Autrement) pour les élections sénatoriales. La tête de liste sera le maire des Avirons, Michel Dennemont.

Lors d'une réunion au sommet ce mardi 29 août 2017, la fédération du Parti Socialiste a choisi de s'unir au LPA (La Politique Autrement) pour les élections sénatoriales. La tête de liste sera le maire des Avirons, Michel Dennemont.

C'est lors d'une réunion à la fédération du Parti Socialiste qu'une alliance a été votée en vue des élections sénatoriales. Le PS partira donc avec le LPA, parti de Thierry Robert. Tête de cette liste d'union : Michel Dennemont. Le maire des Avirons avait annoncé sa candidature le 24 août, affichant sa volonté de conduire une "liste de rassemblement et d'union". La dionysienne Audrey Bélim est en deuxième position sur cette liste. Christian Annette est à la troisième place. Jean-Luc Saint Lambert est en cinquième position. Les deux autres place sont toujours en discussion au LPA. Dans un communiqué, le PLR (Pour La Réunion) a pris acte "du refus de faire l'union avec les forces progressistes".

Ce rapprochement semble marquer la réconciliation entre Gilbert Annette, le maire PS de Saint-Denis, et Thierry Robert, le député de Saint-Leu et fondateur du LPA. Après avoir fait liste commune - avec Huguette Bello (PLR) -, pour le second tour des régionales en décembre 2015L, les deux hommes étaient en froid depuis plusieurs mois. Cette tension s'était clairement manifestée lors des législatives de mai 2017. Karine Nabenesa (LPA) a été candidate dans la 6ème circonscription où se présentait Monique Orphé, la députée PS sortante. Cette dernière avait finalement été battue par la LR Nadia Ramassamy.

À noter que le PCR (Parti communiste réunionnais) a investi, sans surprise, Gélita Hoarau. Du côté de la droite locale, c'est Nassimah Dindar qui a été choisie comme tête de liste. Brigitte Hoarau condiuira la liste de la République en Marche (LRM). Ces élections se tiendront le 24 septembre. Les seuls à voter seront les grands électeurs : les députés, conseillers départementaux, régionaux et municipaux.

www.ipreunion.com