Georges-Marie Perianin-Carpin exploite trois hectares de cannes dans le quartier de la Rivière de l'Est à Sainte-Rose. Suite aux fortes pluies tombées dans la nuit du mardi 29 août 2017, il voit son terrain inondé ce mercredi 30 août. Les techniciens de la Chambre d'agriculture tentent de l'assister. (Photo d'illustration)

"Son exploitation se situe en contrebas de la route nationale. Des buses ont été posées mais quand il pleut fort, l’eau passe dedans et termine sur son terrain. La terre des cannes est ensuite emportée", détaille l'un d'eux. La Chambre verte suit son dossier depuis plusieurs mois. Selon ce technicien, il faut consolider les chemins d’exploitations, situés en bas des terrains agricoles. Et pas seulement renforcer la partie haute.

Fortes pluies - Le terrain d'un agriculteur inondé à Sainte-Rose pic.twitter.com/odDFQeKjcS — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 30 août 2017

"Il faut refaire le circuit d’eau afin de la dévier. Tant que le terrain de cannes n’est pas sec, cet agriculteur ne peut pas travailler. Il y a un risque de glissement pour son matériel. Pour son tracteur par exemple. C’est dangereux", ajoute-t-il. Le planteur, installé depuis 16 ans, dans le quartier sainte-rosien, s'inquiète de cet événement.

- Secteur inondé -

"Il y a eu des travaux de voirie sur la route nationale et toute l’eau est tombée chez moi. Je coupe mes cannes mais à chaque fois que l’eau passe, la terre s’en va. Cela diminue ma richesse et fait de gros dégâts. Si les choses continuent, je ne vais plus pouvoir couper. J'ai déjà signalé cette situation et la Chambre m'aide pour mes démarches", lance-t-il.

Terrain d'un agriculteur inondé à Sainte-Rose - Depuis 2004, il subit les aléas des fortes pluies pic.twitter.com/yToW6kJxid — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 30 août 2017

Les cannes situées sur le secteur inondé étaient déjà coupées depuis le début de la campagne sucrière. Monsieur Perianin-Carpin tente donc de poursuivre son travail. "La Chambre d’agriculture va m'aider à alerter la Direction des routes qui fait les travaux", explique-t-il. Le professionnel élève également des animaux dans l’Est de l’île.

Une zone touchée par les fortes pluies. Comme l’ensemble du département depuis la nuit de mardi à mercredi. Météo France déclenchait même une vigilance crues niveau jaune dans le Nord et l’Est. Ces épisodes pluvieux provoquaient d’importants embouteillages. Notamment à Saint-Denis en raison du basculement de la route du littoral.

