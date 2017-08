Nos amis de Météo France son en grève et le bulletin météo est réduit à sa plus simple expression (pas de panique en cas d'événements potentiellement dangereux, les météorologues reprendront du service). Le temps de ce mercredi devrait osciller entre pluie et éclaircies ainsi que le disent les prévisions que nous publions ci-dessous

Nos amis de Météo France son en grève et le bulletin météo est réduit à sa plus simple expression (pas de panique en cas d'événements potentiellement dangereux, les météorologues reprendront du service). Le temps de ce mercredi devrait osciller entre pluie et éclaircies ainsi que le disent les prévisions que nous publions ci-dessous



Pas de changement significatif de temps, l'atmosphère reste instable. Les nuages montent haut et sont susceptibles de donner de la pluie, la nuit et en matinée de préférence sur la moitié nord-est de l'île (Le Port - Saint-Philippe), sur la moitié sud-ouest l'après-midi (Saint-Gilles-Saint-Joseph). Pas de fortes pluies mais des averses qui peuvent par moment ressembler à des averses d'été. Les éclaircies se réservent surtout le bord de mer où l'atmosphère est chaude pour la saison.

Le vent est faible, mer agitée sur toute la côte Est au déferlement d'une houle d'alizés entre 2m et 2m50.