Les spécialistes de l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) détaillaient ce matin jeudi 31 août 2017 les évolutions démographiques de La Réunion depuis les 60 dernières années. Une présentation effectuée à leur siège de Saint-Denis. (Photo d'illustration)

"La population vieillit. Le nombre de personnes de 60 ans ou plus passait de 22 000, fin des années 60, à 132 000 aujourd’hui. Un nombre multiplié par six. Ils représentaient 5 % des Réunionnais et maintenant 16 %. Quand on avait 11 jeunes de moins de 20 ans pour un senior de 60 ans ou plus, on en a maintenant plus que 2", précise le responsable de service. 851 000 personnes vivent dans l’île au 1er janvier 2016. Depuis 2000, la population progresse moins vite qu’avant.

La faute aux départs supérieurs aux arrivées et au solde naturel en légère baisse. La fécondité reste toujours largement plus élevée qu’en métropole (+ 9 500 personnes en 2015). Elle baisse fortement depuis le début des années 50 mais se stabilise depuis 1990. Sébastien Seguin s’exprime à ce sujet. Découvrez ses explications lors de sa présentation des données.

Sébastien Seguin, chef du services études-diffusion à l'Insee Réunion-Mayotte, évoque les principaux constats.

Il justifie ces différents phénomènes par le gain d’espérance de vie "assez considérable." Il n’y a plus que deux ans d'écart avec la métropole. "On mourrait 30 ans plus jeune à la Réunion il y a 50 ans. Depuis 60 ans, l’espérance de vie augmente chaque année de six mois en moyenne", ajoute-t-il. Les hommes disposent d’une espérance de vie de 77 ans et les femmes de 84 ans. La mortalité masculine s’avère plus précoce et forte que celle de l’autre sexe. "La moitié des hommes ont moins de 69 ans à leur décès contre 80 pour les femmes", est-il indiqué dans la publication de l’Insee.

Du point de vue de la natalité, les femmes mettaient au monde sept enfants au moment des années 50. Cette moyenne se situe désormais aux alentours de 2,5. Un niveau très élevé mais stable depuis les années 90. En métropole, ce chiffre s’élève à 1,92 en 2015. Un autre auteur de cette analyse chiffré, Ravi Baktavatsalou, chef de la division Études, présente ses conclusions à propos de ces âges moyens.

Ravi Baktavatsalou, chef de la division Études, présente ses conclusions à propos de l'espérance de vie.

