Un incendie a éclaté près du gite du volcan le mardi soir 30 août 2016 et était toujours en cours le mercredi 31 en milieu de matinée. Une demie douzaine d'hectares de végétation avait déjà brulé. Une cinquantaine de pompiers, une dizaine d'engins et un hélicoptère bombardier d'eau ont été déployés sur place. Malgré le vent, le sinistre a pu être maîtrisé le 1er septembre vers 6h30.

"Le feu est fixé, mais des points chauds subsistent dans la zone" indiquaient les pompiers à 11 heures 30 le mercredi matin.

C'est à 18 heures 32 le mardi soir que l'alerte a été donnée. Le feu a pris naissance à proximité du gîte du Pas de Bellecombe, près de la Table d'orientation. Venus des casernes de l'est et du sud, une trentaine de pompiers s'est attaquée aux flammes. La nuit et un vent violent ont considérablement compliqué la tâche des soldats du feu.

Le gîte du volcan a été évacué dans la nuit par mesure de sécurité. Les pompiers ont mis en place des moyens importants pour tenter de venir à bout du sinistre qui a pris fin le 1er septembre.

L'objecif des pompiers était d'empécher les flammes d'atteindre le rempart de l'enclos d'une part, la forêt de l'autre.

