La Saint-Joséphoise, Audrey Chane-Pao-Kan, Miss Réunion 2017, a été faite citoyenne d'honneur de la Ville par le maire Patrick Lebreton ce mercredi 30 août 2017 au cours d'une réception organisée en son honneur. "Accueillie par les Saint-Joséphois sur le parvis de la Mairie, Miss Réunion a pu rencontrer amis et admirateurs venus la féliciter et prendre quelques photos souvenirs avec celle qui sera l'ambassadrice de notre île et de notre ville pour une année" indique la mairie de Saint-Joseph.

La Saint-Joséphoise, Audrey Chane-Pao-Kan, Miss Réunion 2017, a été faite citoyenne d'honneur de la Ville par le maire Patrick Lebreton ce mercredi 30 août 2017 au cours d'une réception organisée en son honneur. "Accueillie par les Saint-Joséphois sur le parvis de la Mairie, Miss Réunion a pu rencontrer amis et admirateurs venus la féliciter et prendre quelques photos souvenirs avec celle qui sera l'ambassadrice de notre île et de notre ville pour une année" indique la mairie de Saint-Joseph.

"C'est dans une salle du Conseil comble qu'a eu lui la cérémonie en présence des élus, du Comité Miss Réunion, des amis et de la famille de la jeune femme. Patrick Lebreton a exprimé sa fierté et son émotion de voir une nouvelle fois, une Saint-Joséphoise remporter le titre de Miss Réunion, après Virginie Benoîte en 2004 et Florence Arginthe en 2010" ajoute la mairie.

"L'ambassadrice de La Réunion a invité les Réunionnais à l'encourager et à la soutenir jusqu'à l'élection de Miss France, en décembre prochain. Elle a également profité de l'occasion pour donner rendez-vous aux Saint-Joséphois le 9 novembre prochain, lors de l'élection de Miss Saint-Joseph, à l'occasion du Safran en fête" termine le communiqué de la mairie.