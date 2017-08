Marie-Thérèse Besson occupe la fonction de Grande maîtresse de la Grande loge féminine de France. Elle animera une série de conférences données à Saint-Denis et Saint-Pierre et participera aussi à l'inauguration de la seconde loge de l'île située à l'Étang-Salé. Arrivée dans le département ce mercredi matin 30 août 2017, elle tenait ensuite une conférence de presse à Saint-Denis au Temple du Grand Orient de France. Madame Besson souhaite démystifier les croyances autour de la franc-maçonnerie. Retrouvez son interview en vidéo. (Photo d'illustration)

Marie-Thérèse Besson occupe la fonction de Grande maîtresse de la Grande loge féminine de France. Elle animera une série de conférences données à Saint-Denis et Saint-Pierre et participera aussi à l'inauguration de la seconde loge de l'île située à l'Étang-Salé. Arrivée dans le département ce mercredi matin 30 août 2017, elle tenait ensuite une conférence de presse à Saint-Denis au Temple du Grand Orient de France. Madame Besson souhaite démystifier les croyances autour de la franc-maçonnerie. Retrouvez son interview en vidéo. (Photo d'illustration)

Les première conférence, intitulée "La franc-maçonnerie féminine, un chemin de vie", se tiendra ce jeudi 31 août à 18 h 30 dans une salle de l’hôtel de ville saint-pierrois. La seconde abordera le même thème le vendredi 1er septembre à 18 h 30 dans la grande salle de l’ancien hôtel de ville du chef-lieu. Elle détaille l’objet de sa venue.

Elle dévoile le contenu de son programme durant son passage dans l'île. pic.twitter.com/Fp4ruPPWOq — Thomas Selly (@Thsly) 30 août 2017

14 000 membres font partie de son obédience. On les appelle les sœurs. Son mandat pour lequel elle est élue dure trois ans. Il existe une loge à La Réunion, située à Saint-Denis, sur les 450 de la Grande loge féminine de France. Le département compte une cinquantaine de sœurs. Et toutes les obédiences de la franc-maçonnerie (masculines, féminines, mixtes) sont représentées. Elle se défend contre ce qu’elle considère être des clichés accolés à la franc-maçonnerie. On recense près de 1 500 franc-maçons à La Réunion.

Marie-Thérèse Besson, Grande maîtresse de la Grande loge féminine de France, indique que:"La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète" pic.twitter.com/eE4zNKxw7p — Thomas Selly (@Thsly) 30 août 2017

Des loges maçonniques utilisées afin de réaliser ou des nouer des relations d’affaires ? Marie-Thérèse Besson réagit à ce sujet. La Grande maîtresse insiste sur les valeurs d’exemplarité, d’assiduité et d’écoute inhérents selon elle au bon comportement "nécessaire" d’un bon franc-maçon.

La franc-maçonne considère que les loges ne sont pas des lieux où "l'on fait des affaires." pic.twitter.com/t9YbO0UuAh — Thomas Selly (@Thsly) 30 août 2017

Marie-Thérèse Besson rejette les accusations d’affairisme. "On sait qu’il y a des affaires mais vous savez : l’être humain reste l’être humain", commente-t-elle avant de détailler les procédures si de tels comportements venaient à être constatés au sein des loges.



La Grande maîtresse s'exprime sur les sanctions envers ceux qui veulent "faire des affaires." pic.twitter.com/qADiuAK3sZ — Thomas Selly (@Thsly) 30 août 2017

ts/www.ipreunion.com