Ce jeudi 31 août 2017 s'est tenu le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance au Port. L'objectif de la cellule : élaborer une stratégie et réfléchir à des moyens pour enrayer les vols et violences sur la commune. Le procureur de Saint-Denis, Éric Tuffery ainsi que le commissaire de police Alexis Durand étaient présents aux côtés de la municipalité.

Aucun chiffre ne sera communiqué, mais les acteurs présents - muncipaux comme judiciaires et policiers - l'affirment et le répétent : les indicateurs de la délinquance sont stables, voir en baisse au Port. Et Alexis Durand, le commissaire de police de la commune de souligner : "Il faitt aussi bon vivre au Port !". Pour renforcer ses effectifs, six agents supplémentaires devraient être ici accueillis d'ici le début du mois de septembre.

Le principal sujet abordé ce matin : le contrôle des débits de boissons, un "enjeu déterminant". L'alcool reste effectivement un facteur déterminant dans les infractions, notamment les violences aux personnes et les délits routiers. "À ce jour, nous avons fermé trois établissements dont un pendant six mois et distribué quatre avertissements. Aucun passe droit ne sera accordé" martèle le commissaire du Port.

Cette cellule a également pour objectif d'améliorer la perception que les Portois ont du policier. Et ce, par le biais d'une convention signée avec Pôle Emploi en début d'année qui oriente les jeunes vers les concours de gardien de la paix. La mise en place de médiateurs au coeur des établissements scolaires est également prévue.

Parallèlement, la construction d'un nouveau commissariat de police est dans les tiroirs. "Nous allons agrandir nos locaux actuels via plusieurs modulaires d'ici la fin de l'année. Et dans le semaines à venir, un arbitrage sur la construction d'un nouveau local doit intervenir, nous espérons qu'il nous sera favorable" conclut le commissaire.

mp/www.ipreunion.com