Le député Thierry Robert, président de La politique autrement (LPA), et le maire de Saint-Denis Gilbert Annette, représentant de la fédération socialiste, tiennent en ce moment une conférence de presse, jeudi 31 août 2017 dans un restaurant du chef-lieu. Ces deux élus détaillent le rapprochement du LPA et du PS pour les élections sénatoriales du 24 septembre. Suivez cette actualité avec Imaz Press en live. Ils se réconcilient après des tensions apparues aux dernières législatives. Karine Nabénésa (LPA) se présentait dans la sixième circonscription face à la députée sortante, Monique Orphé, finalement battue par Nadia Ramassamy. Ces deux partis s'unissent pour les sénatoriales. Michel Dennemont conduira la liste avec Audrey Bélim, en deuxième position, Christian Annette, à la troisième et Jean-Luc Saint-Lambert en cinquième position. (Photo d'archives)

11 h 25 - Il assure vouloir regrouper les forces progressistes et non celles qualifiées de conservatrices. "Nous voulons aller au-delà de la gauche. Nous souhaitons réduire l'influence de la droite. Il était impératif de tout faire que la représentation sénatoriale ne soit pas le fait de sénateurs de la plateforme", dit-il.

11 h 20 - L'édile dionysien fait son apparition. Il salue les militants et Thierry Robert. La conférence de presse va pouvoir démarrer. Les deux élus vont signer l'accord noué pour les sénatoriales. Monsieur Annette paraphera le document à la place du premier secrétaire PS, Philippe Leconstant, hors-département. Monsieur Annette parle en premier. Monsieur Robert l'écoute attentivement. Peu avant le début de ce point presse, le maire du chef-lieu s'exprime avec les télés et les radios.

Gilbert Annette s'exprime avant Thierry Robert afin de détailler l'accord noué entre le PS et le LPA pour les élections sénatoriales. pic.twitter.com/wTZZLA1tFA — Thomas Selly (@Thsly) 31 août 2017

11 heures - La conférence de presse va démarrer dans un restaurant du chef-lieu situé sur le front de mer. Thierry Robert vient d'arriver. Il prend place dans la salle de l'établissement où le maire de Saint-Denis ne devrait pas tarder à arriver.

- Pour rappel -

Une réunion au sommet de la fédération socialiste se tenait ce mardi 29 août à Saint-Denis afin de décider de la stratégie pour l’élection des sénateurs. Les responsables validaient une alliance avec l’organisation politique de Thierry Robert. Huguette Bello, présidente de Pour La Réunion (PLR), prenait acte de ce choix dans un communiqué envoyé peu après cette réunion. Michel Dennemont, maire des Avirons annonçait, lui, sa candidature le 24 août. Il finira finalement par prendre la tête de cette union LPA-PS.

Et sera accompagnée par Madame Bélim, conseillère municipale de la majorité dionysienne, du frère de Gilbert Annette, Christian, conseiller d'opposition à Sainte-Marie, et de Monsieur Saint-Lambert, ex-maire de la Plaine des Palmistes. Il reste encore deux autres places à pourvoir. Elles sont toujours en discussion au LPA. Pour ces sénatoriales, le PCR investissait sans trop de suspense Gélita Hoarau, la sénatrice.

La plateforme de la droite désignait Nassimah Dindar comme tête de liste de l’Entente républicaine. La République en marche choisissait l’avocate sudiste, Brigitte Hoarau. L’ex-maire de Saint-Philippe, Wilfrid Bertile, se placera peut-être sur la ligne de départ. Lors de la présentation de son dernier livre, il indiquait qu’il y réfléchirait à y aller si le PS n’envoyait pas de candidat socialiste aux sénatoriales. Le tandem LPA-PS risque sans doute de peser dans son choix.

Les sénateurs actuels sont Gélita Hoarau, Michel Fontaine, Michel Vergoz et Didier Robert. Seuls les grands électeurs : députés, conseillers départementaux, régionaux et municipaux peuvent voter pour ce scrutin.

