BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 1er septembre 2017 :



- Cher M.Didier Robert, merci pour le cadeau... publicitaire



- Présentation des ordonnances - Les syndicats détricotent loi Travail XXL



- Potabilité - Qualité de l'eau



- [VIDEO] Une innovation péï à base de patate doute - Le Faux Gras, un foie gras 100% végétarien



- Les inscriptions se poursuivent sur internet - Odyssea Reunion - Des permanences physiques pour s'inscrire



- Ça s'est passé un 1er septembre - 2016 - L'éclipse annulaire de Soleil met La Réunion dans l'ombre



- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De belles éclaircies

Cher M.Didier Robert, merci pour le cadeau... publicitaire

Au chapitre des dépenses publiques, nous demandons la Pyramide Inversée. SPL Maraïna, subvention de 2 millions au Journal de l'Île, salaire doublé d'une ancienne directrice... la Région a été pointée du doigt à plusieurs reprises au sujet de sa gestion financière au cours de ces dernières semaines. Mais la générosité du président de la collectivité n'est plus à démontrer. Et même Imaz Press Réunion a eu droit à son cadeau.

Présentation des ordonnances - Les syndicats détricotent loi Travail XXL



Le gouvernement d'Édouard Philippe levait enfin le secret ce jeudi 31 août 2017 autour des cinq ordonnances censées réformer le Code du Travail. Le projet prévoit 36 mesures. Les leaders de la CFDT et de FO, Laurent Berger et Jean-Claude Mailly ne participeront pas à la manifestation du 12 septembre à l'appel de la CGT. Le même jour, dans l'île, la CGTR invite à descendre dans la rue à Saint-Denis afin de s'opposer à cette réforme. Les syndicalistes locaux commentent, eux, ces annonces version XXL



Un problème récurrent pour les usagers de l'Est et du Sud - Après les fortes pluies, l'eau, trouble ou absente



Comme à chaque épisode pluvieux, des usagers du Sud ou de l'Est de l'île sont confrontés à de longues coupures d'eau. Si l'eau coule du robinet, elle apparaît alors sale, marron, souvent impropre à la consommation. Pour remédier à ce problème sont se plait une large partie de la population de ces régions, les collectivités lancent la construction d'unités de potabilisation, seul moyen de distribuer une eau claire, 365 jours par an. En attendant, les réseaux d'eau comme CISE et Sudeau demandent aux usagers leur patience et ne promettent aucune compensation financière à la gêne occasionnée.



[VIDEO] Une innovation péï à base de patate doute - Le Faux Gras, un foie gras 100% végétarien



Ce jeudi matin 31 août, Charles Nagou et Eric Lavalle ont présenté leur tout nouveau produit 100% Réunion. Un foie gras qui n'est pas à base de viande mais à base de patate douce, d'où son nom "Faux gras". Cette nouveauté est produite par la société " Les saveurs de la Fournaise ".

Les inscriptions se poursuivent sur internet - Odyssea Reunion - Des permanences physiques pour s’inscrire



La vague rose revient le 4 et 5 novembre 2017 et les inscriptions lancées le 4 juillet dernier se poursuivent. Pour cette 10ème édition de lutte contre le cancer du sein, seules 20 000 personnes pourront participer aux différentes courses organisées dans la forêt de l'Etang-Salé. Alors que les inscriptions se font uniquement sur le site, l'organisation met en place des permanences fixes dans plusieurs magasins.

Ça s'est passé un 1er septembre - 2016 - L'éclipse annulaire de Soleil met La Réunion dans l’ombre



Notre île était le meilleur spot pour observer ce rare phénomène. Le 1er septembre 2016, la lune a couvert le soleil pendant plusieurs minutes, spectacle admiré par des milliers de personnes depuis La Réunion et la côte africaine. Munis de leurs lunettes, les spectateurs ont été nombreux à admirer l'éclipse dont l'annonce a été faite plusieurs mois à l’avance.



Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De belles éclaircies



Ce vendredi 1er septembre, le ciel sera plus beau que les jours précédents. Du soleil sera au rendez-vous le matin puis quelques nuages se développeront au fil de la journée. Les éclaircies et les nuages se disputeront le ciel l'après midi. Ci-dessous, l'intégralité des prévisions.