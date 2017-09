Ce jeudi 31 août 2017 s'est tenu le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance au Port. L'objectif de la cellule : élaborer une stratégie et réfléchir à des moyens pour enrayer les vols et violences sur la commune. Le procureur de Saint-Denis, Éric Tuffery ainsi que le commissaire de police Alexis Durand étaient présents aux côtés de la municipalité.

Aucun chiffre ne sera communiqué, mais les acteurs présents - municipaux comme judiciaires et policiers - l'affirment et le répétent : les indicateurs de la délinquance sont stables, voir en baisse au Port. "Le fruit de nos efforts conjugués prouve qu'il n'y a pas de fatalité" estime Armand Mouniata, adjoint au maire en charge de la cohésion citoyenne. Un phénomène de stabilisation et de baisse qu'applaudit le procureur Éric Tuffery, qui applaudit le travail des éducateurs et rue et de médiateurs. En précisant que "les premières victimes de la délinquance, ce sont les Portois". Le magistrat précise que la prévention doit primer pour continuer à enrayer la délinquance. "La situation est davantage sous contrôle" commente t-il. Selon Alexis Durand, le commissaire de police du Port, les tendances sont comparables à celles des années antérieures à 2016, une "année difficile". À l'échelle nationale, le taux des cambriolages serait par exemple très faible par rapport au niveau national.

Le principal sujet abordé ce jeudi matin : le contrôle des débits de boissons, un "enjeu déterminant". L'alcool reste effectivement un facteur déterminant dans les infractions, notamment les violences aux personnes et les délits routiers. "À ce jour, nous avons fermé trois établissements dont un pendant six mois et distribué quatre avertissements. Aucun passe droit ne sera accordé" martèle le commissaire du Port.

- Améliorer la perception du métier de policier -

L'occasion de souligner l'investissement des policiers portois et de rappeler que les violences à leur égard sont toujours d'actualité : "C'est un bilan inquiétant, 15 % des policiers du commissariat ont été blessés en service. Pour 70 % d'entre eux, c'était lors d'une situation de résistance physique, lorsque l'individu refuse d'être interpellé, par exemple". En réponse, le commissariat de la commune accueille des formateurs en technique d'intervention. C'est le seul de l'île à proposer une formation de ce type. Par ailleurs, six nouveaux agents viendront renforcer les effectifs au mois de septembre.

Cette cellule a également pour objectif d'améliorer la perception que les Portois ont du policier. Et ce, par le biais d'une convention signée avec Pôle Emploi en début d'année pour promouvoir les métiers de la police nationale ainsi que par des interventions au coeur des établissements scolaires.

Parallèlement, la construction d'un nouveau commissariat de police est dans les tiroirs. "Nous allons agrandir nos locaux actuels via plusieurs modulaires d'ici la fin de l'année. Et dans le semaines à venir, un arbitrage sur la construction d'un nouveau local doit intervenir, nous espérons qu'il nous sera favorable" conclut le commissaire. L'ancienne gendarmerie de la commune a d'ailleurs été envisagée comme une piste pour accueillir la police.

mp/www.ipreunion.com