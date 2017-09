Outil économique à part entière, l'aéroport Roland Garros s'agrandit et se modernise à partir de cette année. Plus de passagers, plus d'espace, plus de compagnies, plus de services et de commerces, l'aéroport, compte, d'ici 2022, accueillir 3,2 millions de voyageurs. Une augmentation qui créé de l'emploi et de la richesse à La Réunion. (Photo d'illustration)

"Welcome". C'est la marque qui s'aposera désormais à l'aéroport Roland Garros, visité aujourd'hui par 2,1 millions de passagers. D'ici la fin de l'année, la structure compte en gagner 150.000 supplémentaires, ce qui représente "150 emplois directs et quatre fois plus d'emplois indirects" note le président du directoire de l'aéroport, Guillaume Branlat au cours de la présentation du plan stratégique adopté jusqu'en 2022.

Pour accueillir 3 millions de personnes d'ici la fin de la période, l'aérogare disposera de plus d'espace et met le paquet sur les services aux passagers, accroît les commerces et la restauration, dans une volonté de "marquer le voyageur d'une expérience unique et réunionnaise". Lors de la première phase de travaux, les clients aurront accès, à partir du 12 septembre prochain, à un tout nouveau "Duty Free" (magasins proposant des produits detaxés sur présentation d'une carte d'embarquement - ndlr) étalé sur 650 mètres carré, ainsi que des commerces supplémentaires, qui s'implanteront au fur et à mesure d'ici la fin de l'année. Enfin, la surface de l'aérogare sera doublée, pour permettre l'accueil de davantage de passagers d'ici 2022.

Premier aéroport de fret de l'Outre-mer, Roland Garros joue également un rôle dans la défense et l'enrichissement du territoire. Pour accuillir plus de passagers, de nouvelles dessertes sont nécessaires et acutellement en cours de discussion, notamment avec l'Allemangne, depuis laquelle une ligne pourrait être ouverte avec la compagnie Condor.

Si l'aérogare surfe sur la modernité, le plan environnemental n'a pas été oublié. Son extension sera conçue dans une logique de bioclimatisme. De même, la réduction des déchets des passagers, mais aussi la baisse de la consommation d'eau et d'électricité de la structure aéroportuaire, est également lancée.

jm/www.ipreunion.com