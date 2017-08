Ce vendredi 1er septembre, le ciel sera plus beau que les jours précédents. Du soleil sera au rendez-vous le matin puis quelques nuages se développeront au fil de la journée. Les éclaircies et les nuages se disputeront le ciel l'après midi. Ci-dessous, l'intégralité des prévisions.

En début de journée, les averses du Sud-Est s'estompent rapidement. Ailleurs, le soleil est déjà au rendez-vous et les températures un peu fraîches du lever du jour remontent rapidement. Avant la mi-journée, les nuages commencent à se développer le long des versants montagneux.

L'après midi, nuages et éclaircies se partagent le ciel. Les nuages les plus menaçants se retrouvent dans les hauts de l'Ouest et des averses sont possibles. Quand aux plus hauts sommets, comme le volcan et le Piton des Neiges ils émergent au dessus d'une mer de nuages.

Le vent s'oriente à l'Est-Sud-Est faible, un petit vent de Sud agite les pavillons sur les plages . Quant à la mer, belle à peu agitée dans l'Ouest, elle est agitée le long de la côte au vent par la petite houle d'alizé d'environ 2 mètres.