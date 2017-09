Dans le cadre de la 4ème édition de la Journée des Associations organisée par le Conseil de l'Ordre des Experts Comptables de la Réunion et La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, plus de 350 dirigeants du secteur associatif tous secteurs et toutes tailles confondus se sont retrouvés à la Cité des Arts. Cette journée était le moment pour l'ensemble des membres du champ associatif de discuter et d'échanger, eux qui nécessitent accompagnement et conseils. L'événement est devenu pour eux un outil de développement et de performance.

Lors de l'ouverture de cette journée, Rémy Amato, Président du Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables de la Réunion et Bernard Fontaine, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes ont insisté sur l'importance du réseau associatif à la Réunion en exposant quelques chiffres éloquents. Il y a à la Réunion entre 13 000 et 15 000 associations, de toutes tailles et dans divers domaines de la société : éducation, culture, social, santé, environnement ...

Ces milliers d'associations sont animées par des bénévoles dont le nombre peut être estimé entre 127 000 et 137 000. Pour l'année 2015/2016, 1043 nouvelles associations ont été déclarées à la Réunion. L'enjeu économique et social des associations est important puisque 44% de celles-ci emploient mois de 3 salariés et 84 associations comportent plus de 50 salariés.

À la Réunion, la profession comptable est largement investie dans le conseil et l'accompagnement du secteur associatif. Depuis la création de cette manifestation en 2014, de plus en plus de responsables du monde associatif se retrouvent lors de cette journée afin de trouver les réponses spécifiques aux problématiques des associations.

Le programme de cette dernière édition a porté sur l'actualité juridique et règlementaire du secteur associatif, sur le rôle et la valeur ajoutée des experts comptables et commissaires aux comptes aux côté des associations, un focus a été fait sur les spécificités du secteur associatif sportif et enfin le dernier atelier a traité de l'actualité fiscale au sein du milieu associatif.