Voici les titres développés ce samedi :



- Les soldes ou l'enfer des bonnes affaires

- Eid moubarak aux musulmans

- Moabi, une application péi pour référencer les arbres remarquables de l'île

- Ça s'est passé 2 septembre - 2014 - Dominique Sorain prend ses fonctions de Préfet de La Réunion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil d'un côté, les nuages de l'autre

Lettre ouverte aux commerçants - Les soldes ou l'enfer des bonnes affaires

Ce samedi 2 septembre 2017, coup d'envoi des soldes d'hiver à La Réunion. Jusqu'au 13 octobre, flopée de panneaux bardés de "Prix cassés", de pourcentages et autres tarifs barrés. Soit six semaines où les bonnes affaires devraient régner dans les magasins. Le paradis ! Sauf que voilà, derrière les vitrines des enseignes, ce sont surtout les fins de séries et l'absence de différentes tailles qui règnent.

La fête la plus importante de l'islam - Eid moubarak aux musulmans

Des millions de musulmans célèbrent l'Eid-El-Kebir ce samedi 2 septembre 2017, Dans le monde, en métropole et à La Réunion, les croyants célèbreront le sacrifice avorté d'Ismaël par Abraham en l'honneur de Dieu.

Moabi, une application péi pour référencer les arbres remarquables de l'île

Repérer un arbre, le photographier et l'envoyer grâce une application pour qu'il soit référencer sera désormais possible grâce à l'application Moabi. A l'origine de ce concept 100% réunionnais, l'Ecole du jardin planétaire, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et une startup locale. Son lancement est programmée pour le 8 septembre sur mobiles et tablettes.

Ça s'est passé 2 septembre - 2014 - Dominique Sorain prend ses fonctions de Préfet de La Réunion

Dominique Sorain, nommé préfet de La Réunion en 2014, en prendra les fonctions le 2 septembre. Au cours de son activité, l'homma d$u faire face aux problèmes de sécurité dans l'île, liée au terrorisme mais aussi aux attaques de requins et à la mortalité routière. En cette année électorale, c'est Amaury de Saint-Quentin qui lui a succédé.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil d'un côté, les nuages de l'autre

Le temps ne s'est encore une fois pas tout à fait décidé ce samedi 2 septembre 2017. Si, sur la côte Ouest, le soleil est majorité, l'autre côté est encore sous les nuages.