5 Réunionnais du Pôle d'Excellence Sportive ont été sélectionnés en Equipe de France pour représenter les couleurs de la France aux Championnats du Monde jeunes d'escalade 2017 à Innsbruck en Autriche. Solène MOREAU, Lucile SAUREL et Iliann CHERIF, tous trois sociétaires du club Austral Roc concourront pour l'épreuve du combiné, c'est à dire le cumul de leur classement dans chacune des 3 disciplines : bloc, difficulté et vitesse. Elma FLEURET du club 7alouest et Kintana ILTIS du club Austral Roc matcheront uniquement en vitesse.

Les premières qualifications du bloc ont rendu leur verdict. Le bloc de la catégorie cadettes-cadets ouvrait le bal pour ce premier jour des Championnats du monde jeunes. Quel bilan pour l’équipe de France ? Nathan Martin prend le précieux sésame pour le 2e tour (7e – 3t8) ! Moins de réussite pour le reste de la formation tricolore : c’est terminé pour Sam Avezou (23e), Léo Favot (41e), Mathieu Miquel (55e), Lucile Saurel (31e) et Mailys Piazzalunga (51e).

Le programme des Championnats du monde :

Mercredi 30 août :

10h : qualifications du bloc (cadettes + cadets)

Jeudi 31 août :

10h : qualifications du bloc (minimes filles et garçons)

19h : demi-finale du bloc (cadettes + cadets)

Vendredi 1er septembre :

10h : qualifications du bloc (juniors filles et garçons)

20h : finale du bloc (cadettes + cadets) — en streaming live

Samedi 2 septembre :

10h : demi-finale du bloc (juniors filles et garçons) — en streaming live

14h30 : demi-finale du bloc (minimes filles et garçons) — en streaming live

20h : finale du bloc (juniors filles et garçons) — en streaming live

Dimanche 3 septembre :

13h : qualifications de la vitesse (cadettes + cadets)

16h : phases finales de la vitesse (cadettes + cadets) — en streaming live

18h : finale du bloc (minimes filles et garçons) — en streaming live

Lundi 4 septembre :

10h : qualifications de la vitesse (minimes filles et garçons)

13h : qualifications de la vitesse (juniors filles et garçons)

17h : phases finales de la vitesse (minimes filles et garçons; juniors filles et garçons) — en streaming live

Mardi 5 septembre :

10h : qualifications de la difficulté (cadettes + cadets)

Mercredi 6 septembre :

10h : qualifications de la difficulté (minimes filles et garçons)

15h : qualifications de la difficulté (juniors filles et garçons)

Jeudi 7 septembre :

10h : demi-finale de la difficulté (minimes filles et garçons) — en streaming live

15h : demi-finale de la difficulté (juniors filles et garçons) — en streaming live

20h : finale de la difficulté (minimes filles et garçons) — en streaming live

Vendredi 8 septembre :

12h : demi-finale de la difficulté (cadettes + cadets) — en streaming live

19h : finale de la difficulté (cadettes + cadets) — en streaming live

20h : finale de la difficulté (juniors filles et garçons) — en streaming live

Samedi 9 septembre :

9h : Combiné – finale de la vitesse (minimes filles et garçons) — en streaming live

10h15 : Combiné – finale du bloc (minimes filles et garçons) — en streaming live

13h45 : Combiné – finale de la difficulté (minimes filles et garçons) — en streaming live

16h : Combiné – finale de la vitesse (juniors filles et garçons) — en streaming live

17h30 : Combiné – finale du bloc (juniors filles et garçons) — en streaming live

20h15 : Combiné – finale de la difficulté (juniors filles et garçons) — en streaming live

Dimanche 10 septembre :

9h : Combiné – finale de la vitesse (cadettes + cadets) — en streaming live

10h15 : Combiné – finale du bloc (cadettes + cadets) — en streaming live

13h45 : Combiné – finale de la difficulté (cadettes + cadets) — en streaming live