Des millions de musulmans célèbrent l'Eid-El-Kebir ce samedi 2 septembre 2017, Dans le monde, en métropole et à La Réunion, les croyants célèbreront le sacrifice avorté d'Ismaël par Abraham en l'honneur de Dieu.

Des millions de musulmans célèbrent l'Eid-El-Kebir ce samedi 2 septembre 2017, Dans le monde, en métropole et à La Réunion, les croyants célèbreront le sacrifice avorté d'Ismaël par Abraham en l'honneur de Dieu.

L'Eid-el-Kebir, également appelé Eid al-Adha (fête du sacrifice), est la célébration la plus importante pour les croyants de confession musulmane. A ne pas confondre avec l'Eid-el-Ftir (petite fête), qui signifie la fin du ramadan, le "grand Eid" célèbre la foi sans faille d'Abraham, lorsqu'il accepte de sacrifier son unique fils, Ismaël à la demande de Dieu. C'est alors que Dieu envoie l'Archange Gabriel pour remplacer l'enfant sacrifié par un mouton, qui servira d'offrande. C'est en souvenir de cette dévotion que les familles musulmanes sacrifient chaque année un mouton, un boeuf ou une chèvre, selon leurs moyens.

Des règles religieuses strictes encadrent l'abattage, selon les versets du Coran. "Certes Allah a prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi lorsque vous tuez, tuez de manière parfaite et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite. Que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il égorge" est-il écrit dans le livre saint. Une partie du repas doit également être offerte aux plus nécessiteux. C'est au moment où la nouvelle lune est visible que les musulmans glorifient Dieu, en ce jour de célébration, dernier du calendrier musulman. L'Eid el-Kébir marque également la fin du Hajj, ou pèlerinage à la Mecque, qui est un des cinq piliers de l'islam.

jm/www.ipreunion.com