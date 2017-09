Voici les titres développés dimanche 3 septembre 2017 :



- Nicolas Villeneuve, "Monsieur Volcan", retrouve l'université

-Lorsque Cyrille Hamilcaro donne des leçons de politique

-Thierry Robert s'apprête à rendre son écharpe de maire

- En août, il a fait (très) chaud pour la saison

- Ça s'est passé le 3 septembre 2015 : le morceau d'aile retrouvé à Saint-André provient bien du vol MH370

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : après la pluie, vient le beau temps

Nicolas Villeneuve, "Monsieur Volcan", retrouve l'université

Nicolas Villeneuve, physicien, chercheur et ancien directeur à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), redevient maître de conférences à l'université de La Réunion. Il continuera à travailler à l'OVPF. Le scientifique rejoignait la structure à la fin des années 90 quand il y terminait sa thèse. (Photos d'archives)

Lorsque Cyrille Hamilcaro donne des leçons de politique

Une "réduction du nombre d'élus locaux" et une "clarification des compétences" de la Région et du Département : c'est Cyrielle Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis qui propose ces idées, dans le but de "modifier quelques structures et pratiques" à La Réunion. On ne pourra pas dire que celui qui a été déclaré inéligible et condamné pour des malversations financières n'a pas à coeur l'avenir du département. Bien au contraire, il invite même les élus locaux à faire, eux aussi, des "propositions intéressantes".

Thierry Robert s'apprête à rendre son écharpe de maire

Ce dimanche 3 septembre 2017 se tient l'élection du nouveau maire de Saint-Leu. Thierry Robert passera son écharpe à Bruno Domen, son premier adjoint. La cérémonie est prévue dans la salle du conseil municipal à 10 heures ce matin.

En août, il a fait (très) chaud pour la saison

Dans son dernier bulletin climatologique mensuel, Météo France s'est penché sur le mois d'août 2017. Le bilan : une pluviométrie largement excédentaire ainsi que des températures particulièrement élevées pour la saison. Ce mois dernier se classe ainsi au premier rang des mois d'août les plus chauds depuis 50 ans.

Ça s'est passé le 3 septembre 2015 : le morceau d'aile retrouvé à Saint-André provient bien du vol MH370

L'histoire avait défrayé la chronique durant de nombreux jours. Après la découverte d'un morceau d'aile sur le littoral de Saint-André par Johny Bègue, le 29 juillet 2015, le parquet de Paris annonce le 3 septembre 2015 que le débris d'avion retrouvé appartient "avec certitude" au vol MH370 de la Malaysia Airlines. Ce morceau d'aile d'un Boeing 777 était depuis plusieurs semaines analysé à Toulouse par la direction générale de l'armement.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : après la pluie, vient le beau temps

Ce dimanche 3 septembre 2017 devrait démarrer sous la pluie dans l'est : les averses devraient cependant rapidement s'estomper. Dans l'après-midi, les nuages sont plus menaçants sur les hauteurs de l'ouest et vers le Tampon. Côté températures, ça se réchauffe peu à peu sur le littoral.