Le Comité de la Randonnée Pédestre et la ville de l'Entre-Deux, avec la collaboration de nombreux partenaires, ont organisé la fête de la rando pédestre le dimanche 17 septembre 2017 au Stade Carian de 6h30 à 16h30. Cet événement est couplé avec les Journées du Patrimoine de la Ville de l'Entre-Deux.

La fête de la rando pédestre est une manifesttion a caractère régionale qui a deux objectifs. Le premier est de promouvoir la randonnée pédestre, faire découvrir et partager l’activité randonnée pédestre et ses bienfaits physiques et psychologiques à tous publics : Randonneurs expérimentés, randonneurs occasionnels, personnes en situation de handicap, personnes démunies, personnes âgées, enfants, familles, urbains…

Le deuxième objectif est de sensibiliser à la protection de l’environnement et à la santé : Des animations sont prévues sur place, mais aussi des stands pour informer le public des effets du sport sur les maladies telles que : obésité, diabète etc,… Atelier de sensibilisation/gestion des déchets, Stand de l’ONF, Stand des produits du terroir, …

L’essentiel est la convivialité qui va rassembler le monde de la randonnée et ceux qui ne la connaissent pas encore (personnes âgées, familles, enfants, personnes porteuses de handicap physique, moral et social,…). Cet événement se déroulera cette année sur le site du Stade Carian. Des stands d’informations divers seront installés sur le site avec des animations variées prévues toute la journée de 6h30 à 16h30. L’inscription donne droit à un tee-shirt, un petit déjeuner un encadrement sécurisé et la garantie d’assurance.



4 parcours et une marche seront proposés au public : Départ des randonnées à partir de 7h

Parcours d’environ 21,6 km pour très bon marcheur. Départ : 7h. Durée : 5 à 6h. La balade proposée se déroule dans un cadre typique de nos hauteurs sans trop d’ombrage, mais aussi sur des chemins et pistes qui, sans présenter de dangers particuliers, peuvent néanmoins comporter quelques difficultés techniques : • Fortes pentes (montées et descentes)/ Passages caillouteux/ Dénivelés positifs et négatifs. Mode Tonique – Chacun à son rythme Parcours de 10,2 km pour moyen marcheur. Départ : 8h / Durée : 3 à 4h. Randonnée comportant une forte pente et quelques difficultés techniques, empruntant sentiers, champs, chemins, routes, et se déroulant dans un cadre agréable. Mode Tonique – Chacun à son rythme Parcours d’environ 4 km pour tout public. Départ : 9h30 / Durée : 1h30 à 2h30. La balade proposée ne présente pas de danger particulier, pas de difficultés techniques ni de dénivelés importants. Une équipe de porteur assurera le transport des personnes à mobilité réduite en joëlettes. Parcours de 12,5 km. Initiation à la marche Audax ou d’endurance à 6 km/h en moyenne. Départ : 9h00 / Durée : 2h Marche nordique sur le parcours moyen marcheur de 10,2 km. Départ : 8h15

Après l’effort, place au repas dans la joie et la bonne humeur. Un pique nique partagé débutera à 12h30

Si vous ne souhaitez pas vous encombrer d’un pique-nique, possibilité de réservation de repas complet à 10 Euros (Riz, Grain, Carry, boisson + dessert). L’après-midi des activités variées seront proposées.

Informations : 02 62 94 37 06 ou 06 92 64 05 82 / Mail : ffrandonnee.comitedelareunion@gmail.com / Mairie de l’Entre-Deux : 0262 39 50 50

Inscription en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/S67yN6pCmLGXGCxTe9Iv.