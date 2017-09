Comme chaque premier dimanche tous les deux mois depuis sept ans, la brocante s'installe en ville de La Possession et du Port. Bradeurs et friands de bonnes affaires sont invités à y participer. La prochaine brocante se tiendra ce dimanche 3 septembre 2017, sur la place du marché forain à la Possession. Dès 5 heures et jusqu'à 13 heures, le public pourra trouver sur les emplacements vaisselle, jeux et jouets, vêtements et gadgets, livres et produits électroniques, objets anciens et antiquités. Les amoureux de plantes pourront également trouver leur bonheur tout comme les amateurs de produits péï.

L'organisation indique que "les bradeurs sont invités à déballer leurs cartons sur la nouvelle place du marché forain dès 4 heures du matin pour vivre en toute convivialité ce vide-garage de proximité. Pour fêter ce 7eme anniversaire et pour rappeler que cette brocante

répond aussi à une nécessité sociale, les prix des emplacements sont en fête. Ce dimanche 3 septembre, Tienbooo Com propose des carreaux exceptionnellement à 5 euros au lieu de 10 euros habituels. La brocante de la Possession peut attirer jusqu’à 2 000 visiteurs à l’affût de la bonne affaire".

"Les Brocantes de l’ouest (Possession, le Port, Saint-Paul) organisées par le seul professionnel du secteur, en étroite collaboration avec les Mairies ont su se faire une solide réputation auprès des chercheurs d’objets rares et de bonnes affaires. Véritable institution du système D, les brocantes permettent à la population de vivre la baisse du pouvoir d’achats autrement. En s’appuyant sur le respect de la réglementation, les consignes de sécurité et la convivialité, la Brocante de la Possession, lancée en 2011 a su s’imposer au fil des

années auprès du grand public et des brocanteurs" écrit encore l'organisation.

Infos pratiques

Brocante de la Possession- Place du marché forain de 4h à 13h, une fois tous les deux mois, le 1er dimanche du mois. Ouverte à tous, pas de réservation, rendez-vous directement sur place de 4h à 8h pour la mise en place. Emplacement de 2m x 1,5m. Toilettes, point d’eau, parking, lieu de vie à proximité. Organisation : Tienbooo Com/ Mairie de la Possession. Infos au 0262 55 30 20/ 0692 85 28 59/ www.tienbooo.com/facebook