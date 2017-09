Une "réduction du nombre d'élus locaux" et une "clarification des compétences" de la Région et du Département : c'est Cyrielle Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis qui propose ces idées, dans le but de "modifier quelques structures et pratiques" à La Réunion. On ne pourra pas dire que celui qui a été déclaré inéligible et condamné pour des malversations financières n'a pas à coeur l'avenir du département. Bien au contraire, il invite même les élus locaux à faire, eux aussi, des "propositions intéressantes".

Oui, nous parlons bien du même Cyrille Hamilcao inéligible et sous le coup de plusieurs condamnations pour des malversations financières. Pour rappel, il a été placé en garde vue en décembre dernier dans le cadre d'une enquête pour gestion de fait ouverte à la suite d'un signalement de la chambre régionale des comptes (CRC). Son attitude interventionniste dans les affaires de la communes avait été pointée du doigt...

"On peut constater deux évidences : un certain nombre de conseillers municipaux se sentent désarmés, surtout lorsqu'ils n'ont aucune délégation, d'autres conseillers municipaux se sentent parfois inutiles" poursuit la note de l'ancien maire. Amusant lorsque l'on sait que son épouse - également condamnée dans une affaire de malversation financière - avait bénéficié d'un poste "sur mesure". Dans un communiqué publié au moment des perquisitions à la mairie de Saint-Louis en juillet 2016, le procureur de Saint-Pierre avait d'ailleurs précisé qu'il s'agissait de "déterminer la nature exacte" des fonctions de l'épouse de Cyril Hamilcaro, "recrutée à un poste qui n’existe pas dans la plupart des grandes communes, et ce en dépit de la situation financière très obérée de la municipalité".

Il est donc tout de même risible que M.Hamilcaro propose ainsi des"réformes politiques structurelles nécessaires" pour "impulser une dynamique nouvelle" sur l'île. Même chose lorsqu'il appelle à la "clarification des compétences" des organismes tels que le Conseil Régional ou le Conseil Général. On préfère penser qu'après la politique, l'ancien maire de Saint-Louis a maintenant choisi de faire de l'humour.

mp/www.ipreunion.com