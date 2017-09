Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, l'Office de l'eau Réunion développe, depuis plusieurs années, des ressources pédagogiques destinées à tous. Elle lance un nouveau concept, un site internet qui est dédié à l'or bleu. Il s'intitule " L'école H2O et s'adresse aux petits comme aux grands.

Afin de renforcer son action et de s’adapter à l’ère du numérique, l’établissement lance " L’école H2O ", un site internet ludo-pédagogique, au visuel attractif, regorgeant d’informations sur l’eau. Principalement adressée au jeune public et au public scolaire, " L’école H2O " intéresse également les plus grands qui souhaitent approfondir leurs connaissances, ou découvrir des informations étonnantes sur l’eau.

Quatre thématiques y sont déclinées : le cycle naturel de l’eau, les usages de l’eau, les milieux aquatiques et la pollution de l’eau. Chacune d’entre elles est notamment agrémentée d’articles pédagogiques, de jeux, de fiches métiers, etc., et donne accès au libre téléchargement de l’ensemble des supports pédagogiques développés par l’Office de l’eau Réunion (dépliants, affiches, livrets pédagogiques etc.).

" L’école H2O " est un site web adaptatif. Il s'utilise sur divers supports : tablettes, smartphone ou ordinateur.

Rendez-vous sur http://lecoleh2o.eaureunion.fr/