La morue, l'ail, le gingembre et la sauce soja importés de Chine dangereux pour la santé ? À en croire Santéplusmag, la réponse semble positive. Le site dresse la liste de plusieurs produits alimentaires déconseillés. Il s'appuie sur des études menées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et dans d'autres pays. (Photo d'illustration)

La morue, l'ail, le gingembre et la sauce soja importés de Chine dangereux pour la santé ? À en croire Santéplusmag, la réponse semble positive. Le site dresse la liste de plusieurs produits alimentaires déconseillés. Il s'appuie sur des études menées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et dans d'autres pays. (Photo d'illustration)

Une information relayée par Réunion première. La sauce soja sert à fabriquer le siave. Ce liquide consommé le plus souvent dans l'île avec des bouchons. "L’OMS classe ce produit comme cancérigène. La sauce soja contient du 4-méthylimidazole qui a un effet cancérogène chez les souris et les rats", écrit le média en ligne national. Selon lui, une autre enquête prouve l'usage de pesticide dans la culture du gingembre chinois. Avec une utilisation trois à six fois supérieure.

"Les champs d’ail en Chine sont pulvérisés avec des produits chimiques très dangereux", assure-t-il. Dernière affirmation : des morues contaminées par des produits chimiques, des pesticides ou encore des déchets. Selon les données communiquées par les services de la Direction régionale des douanes pour l’année 2016, 1 500 tonnes de sauce de soja, 40 t de morue et 20 t de gingembre arrivaient dans l’île cette année-là.

- "Une bombe à sel" -

Fridor Funteu dirige l’Institut régional d'éducation nutritionnelle (IREN). Le nutritionniste détaille son analyse. "Le siave est une bombe à sel. En prenant à peine une cuillère à soupe de sauce de 10 g, vous apportez à votre corps 1,25 gramme de sel. Alors que la dose compatible avec un bon état de santé est de 5 à 6 g par jour. Il y a un risque avéré pour l’hypertension artérielle", lance-t-il. Le poisson séché ne lui convient pas non plus. La faute à sa salinité trop élevée.

"La morue pose un problème car ce vecteur de sel va perturber la tension artérielle des consommateurs s’ils ne régulent pas leurs habitudes", ajoute-t-il. Le dirigeant de l’IREN dénonce "un manque de transparence" de ces importations alimentaires. "La traçabilité est limitée quant à l’origine des ingrédients. Les européens ont fait un travail énorme dans les contrôles mais on ne dispose d'aucune visibilité sur le système chinois. On ignore ce qui est utilisé" Il invite les réunionnais à consommer local ou national afin de limiter d’éventuels risques.

Monsieur Funteu commente également la façon dont est produite l'ail chinois. "L’ail avec ses constituants est connu pour la régulation de la tension. C’est un pays à l’agriculture intensive. Au niveau phytosanitaire, il n’est pas produit comme en France. À force de vouloir acheter moins cher, les gens s’exposent à ces risques", analyse le spécialiste. L'Agence régionale de santé confirme n'avoir reçu aucun signalement concernant les produits cités.

Si vous souhaitez évitez le sel, réfléchissez donc à deux fois avant d’arroser copieusement de siave vos bouchons porc ou combava. Attention aussi au pain bouchons gratiné ketchup, piment, siave.

ts/www.ipreunion.com