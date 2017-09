Le scrutin pour les sénatoriales se tiendra le 24 septembre 2017 et du lundi 4 septembre jusqu'au vendredi 8 septembre 2017, à 18 heures "toutes les déclarations de candidature seront reçues à la préfecture (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Bureau des élections - 6 rue des Messageries à Saint-Denis), en double exemplaire, par tout candidat ou un mandataire" indique la préfecture. L'accueil est effectué tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.

Le scrutin pour les sénatoriales se tiendra le 24 septembre 2017 et du lundi 4 septembre jusqu'au vendredi 8 septembre 2017, à 18 heures "toutes les déclarations de candidature seront reçues à la préfecture (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Bureau des élections - 6 rue des Messageries à Saint-Denis), en double exemplaire, par tout candidat ou un mandataire" indique la préfecture. L'accueil est effectué tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.

"Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis.

Chaque liste devra comporter, à peine d’irrecevabilité, six candidats pour 4 sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe" souligne la préfecture.

Pour tous renseignements relatifs à l’organisation de ce scrutin et pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, un mémento à l’usage des candidats ainsi que les imprimés de déclaration sont disponibles sur le site de la préfecture, à l’adresse suivante : www.reunion.gouv.fr

Les candidats peuvent également contacter le bureau des élections de la préfecture par voie électronique : elections@reunion.pref.gouv.fr

Pour rappel, ce scrutin de liste est réservé aux grands électeurs (députés, conseillers départementaux, régionaux et municipaux). À La Réunion, ce sont 4 sénateurs qui vont remettre leur siège en jeu. Pour le moment trois candidatures sont en lice. Nassimah Dindar, présidente du conseil départemental, conduira la liste de l'union de la droite. Michel Dennemont, maire des Avirons, est à la tête de la liste LPA - PS. Brigitte Hoarau a été investie pour conduire la liste de la Republique en marche.

Les quatre sénateurs sortants sont : Gélita Hoarau (PCR), Michel Fontaine (LR), Didier Robert (LR) et Michel Vergoz (PS).

