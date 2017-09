Un temps agréable se profile sur le département dans la matinée. Au fils des heures, les nuages pourront cependant recouvrir les régions des hauteurs de Saint-Denis à Sainte-Rose. Des averses sont attendues par endroits.

En matinée, le ciel est bien dégagé sur le département et un temps agréable est présent. Mais au fil des heures, les pentes se couvrent avec une préférence pour les régions des hauteurs de Saint-Denis à Sainte-Rose, soit sur le Nord, le Nord-Est et l'Est de l'île. Des averses se déclenchent et elles sont soutenues par endroits comme par exemple vers Takamaka.



En fin de journée, le ciel se couvre et le temps devient gris et pluvieux sur l'Ouest et le Sud-Ouest du département avec l'arrivée du front.



En matinée, un régime de brises est en place, puis un vent de Sud-Ouest se met en place, il est modéré sur la région du Port et vers Saint-Philippe avant de se renforcer au cours de la nuit suivante.



La mer devient agitée. Il y a une petite houle de Sud-Ouest sur les côtes Ouest et Sud.