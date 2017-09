Ce lundi 4 septembre 2017 en fin d'après-midi, début de soirée, un nouveau front froid va aborder La Réunion, annonce Actus Météo 974 en commentant avec humour "à ceux qui croyaient que l'hiver austral était déjà terminé...On vient annoncer quelque chose qui devrait vous décevoir" (Photo - Simulation des pluies du modèle européen IFS/ECMWF et du modèle américain GFS pour le lundi 4 septembre à 15h locale, publié par Actus Météo 974)

"Après les quinze derniers jours assez chauds (1 à 2°C au-dessus des normales), il va falloir s'attendre cette semaine à un petit "coup de froid". Sur le littoral des zones exposées au vent, les températures moyennes vont perdre environ 2 à 3°C. Dans les hauts, c'est une baisse d'environ 4°C à laquelle il faudra s'attendre. Ces températures relativement fraîches, mais de saison, devraient durer toute la semaine" indique Actus Météo 974.

Le passage de ce front froid, en lui-même va apporter "des pluies sur une large façade sud-ouest (de Saint-Philippe à Saint-Gilles), dans la nuit de lundi à mardi" et des averses "en début matinée de mardi, sur la frange sud : de Saint-Philippe à L’Étang-Salé" écrit encore Actus Météo 974. L'affaire va durer puisqu'en seconde partie de semaine "des pluies régulières" s'abattront "sur le Sud Sauvage et le volcan, mais aussi sur la région est". Le Nord et l'Ouest seront à l'abri.



Actus Météo 974 ajoute qu'à l'arrière de ce front un vent de secteur sud s'installe sur les côtes ouest et est dès la nuit de lundi à mardi." Il souffle assez fort sur le littoral, approchant les 70 km/h en rafale, mais aussi sur les hauts (Tévelave, Le Plate...) où il atteint les 50 à 60 km/h". Dans la journée de mercredi, c'est vers l'Etang-Salé et Saint-André que souffleront des rafales supérieures à 60 km/h.

Côté mer, "une houle australe assez marquée proche des 4 mètres de hauteur " est attendue en journée de mercredi et jeudi sur les côtes ouest et sud. La plus grande prudence est recommandée.

