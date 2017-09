Ce dimanche se déroulait la 9ème édition de la Journée Sport Santé sur le front de mer de Saint-Paul et à la Cocoteraie. Ils étaient plus d'un millier à y avoir participé. Au programme diverses activités sportives telles que la natation, les sports de combat, de la danse en tout genre en passant par les activités sportives extrêmes et nautiques, le sport collectif.

Ce dimanche se déroulait la 9ème édition de la Journée Sport Santé sur le front de mer de Saint-Paul et à la Cocoteraie. Ils étaient plus d'un millier à y avoir participé. Au programme diverses activités sportives telles que la natation, les sports de combat, de la danse en tout genre en passant par les activités sportives extrêmes et nautiques, le sport collectif.

Petits et grands ont été conquis et se sont prêtés au jeu de la découverte. Plus encore d’être une journée sportive, l’heure était à la prévention et à la sensibilisation. Faire du sport c’est bien, faut-il savoir correctement se nourrir et prendre soin de soi en réalisant régulièrement des tests de dépistage (diabète). En marge, des stands de sensibilisation informaient le public sur l’importance de donner son sang, ou de se faire dépister (cancer colorectal) ou encore comment s’inscrire en tant que donneur de moelle osseuse. Tous, petits et grands, ont pu profiter pleinement de cette belle journée organisée par l’OMS. En définitive, un samedi rempli de bonnes et sages résolutions.