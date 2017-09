BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 5 septembre 2017



- Tout le BTP est dans la rue pour sauver la filière

- Lésions cérébrales, malformations... Un seul verre pendant la grossesse suffit

- Jours fériés et ponts: l'année 2018 moins généreuse que 2017

- La Civis et Google Maps s'associent pour informer le voyageur

- Ça s'est passé un 5 septembre - 2012 - Un projet de loi contre la vie chère dans les Outre-mers est dévoilé

- Météo France ladi i koné pa ankor si lafé - L'atmosphère devient plus fraiche et le vent souffle

BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 5 septembre 2017



- Tout le BTP est dans la rue pour sauver la filière

- Lésions cérébrales, malformations... Un seul verre pendant la grossesse suffit

- Jours fériés et ponts: l'année 2018 moins généreuse que 2017

- La Civis et Google Maps s'associent pour informer le voyageur

- Ça s'est passé un 5 septembre - 2012 - Un projet de loi contre la vie chère dans les Outre-mers est dévoilé

- Météo France ladi i koné pa ankor si lafé - L'atmosphère devient plus fraiche et le vent souffle

Tout le BTP est dans la rue pour sauver la filière

Ce mardi 5 septembre, les organisations représentatives du personnel et les organisations professionnelles patronales de la filière, réunies au sein de l'Interpro BTP, descendent dans la rue. Ils dénoncent une filière en crise depuis 2008. La plus grosse manifestation remonte à 2010. Aujourd’hui, les acteurs du BTP évoquent une situation plus difficile qu’il y a 7 ans et parleraient même d’une des plus graves crises du secteur. Le défilé partira du Jardin de l’Etat et se dirigera vers la Préfecture par la rue de Paris et la rue de la Victoire. Le rassemblement au Jardin de l’Etat se fera à partir de 7h00. La dispersion est prévue à 13h00.

Le syndrome d'alcoolisation foetale touche 15 enfants par an - Lésions cérébrales, malformations... Un seul verre pendant la grossesse suffit

Le syndrome d'alcoolisation foetale (Saf) est un problème méconnu mais récurrent, notamment à La Réunion, territoire sur lequel le SAF est étudié, et dont les chiffres ne baissent pas. Une pathologie qui touche une naissance sur mille sur notre île, sous sa forme la plus grave. L'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS OI) a lancé un plan d'action régional sur le sujet à titre expérimental, prenant en compte l'Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale. Ces derniers concernent à La Réunion une naissance sur 100. De nombreux ateliers de prévention seront menés cette semaine et lors de la journée mondiale de prévention du Saf, le 9 septembre prochain.

Jours fériés et ponts: l'année 2018 moins généreuse que 2017

A peine la rentrée scolaire débutée que les yeux se rivent sur les jours fériés du calendrier scolaire. Après une année riche en ponts et en longs week-ends, l'Éducation nationale, cette année, n'a pas décidé d'octroyer des jours de congés supplémentaires aux élèves, ou aux enseignants. A commencer par l'Ascension.

La Civis et Google Maps s'associent pour informer le voyageur

Le développement numérique touche tous les secteurs et même celui du transport public. C'est ainsi que la CIVIS et la SEMITTEL exploitant du réseau Alternéo se sont associé à Google afin de donner accès aux données d'Alternéo, aux passagers du réseau grâce au moteur Google Maps.

Ça s'est passé un 5 septembre - 2012 - Un projet de loi contre la vie chère dans les Outre-mers est dévoilé

Mercredi 5 septembre 2012, Victorin Lurel, alors Le ministre des Outre-mers, dévoile n conseil des ministres son projet de loi contre la vie chère dans les régions ultramarines. L'objectif : s'attaquer aux monopoles et à l'absence de concurrence dans certains secteurs, notamment la grande distribution. Selon ce projet de loi les collectivités territoriales pourraient se saisir de l'Autorité de la concurrence pour lutter contre les "pratiques anti-concurrentielles".

Météo France ladi i koné pa ankor si lafé - L'atmosphère devient plus fraiche et le vent souffle

"L'atmosphère devient plus fraiche en bord de mer" et cela est associée "à un vent violent" "avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h localement 80 km/h entre La Pointe de La Table et Sainte-Rose" prévoit Météo France pour la journée du mardi 5 septembre 2017.