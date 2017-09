Le développement numérique touche tous les secteurs et même celui du transport public. C'est ainsi que la Civis et la Semittel exploitant du réseau Alternéo se sont associé à Google afin de donner accès aux données d'Alternéo, aux passagers du réseau grâce au moteur Google Maps.

Le développement numérique touche tous les secteurs et même celui du transport public. C'est ainsi que la Civis et la Semittel exploitant du réseau Alternéo se sont associé à Google afin de donner accès aux données d'Alternéo, aux passagers du réseau grâce au moteur Google Maps.

Visualiser les trajets et les différents arrêts de bus du réseau Alternéo sur Google Maps, c'est désormais possible. Après une étude réalisée par l'opérateur de transport Transdev, il est dit que l'une des principales attentes des clients voyageurs est de pouvoir s’informer sur le réseau avec une information fluide et exhaustive sur leur trajet et l’ensemble de leur réseau de transport. Ainsi, la Civis et la Semittel ont souhaité, après un site internet enrichi, une application mobile dédiée, mettre en valeur leur dernière innovation digitale en matière d’information clientèle : l’accès aux données d’Alternéo via le premier moteur de recherche d’itinéraire d’internet Google Maps.

Depuis peu, les usagers d’internet même s’ils ne connaissent ni la Réunion ni Alternéo peuvent calculer un itinéraire en bus interne à la Civis sur Google Maps. Alternéo est ainsi le premier réseau de bus de La Réunion à avoir intégré ses horaires et itinéraires au planificateur d’itinéraire de Google. Dans le but d’améliorer sa qualité de service et l’information voyageurs qui est une priorité pour la Civis, le réseau Alternéo a collaboré avec une start up locale Symars et Google afin de mettre en oeuvre ce nouvel outil d’information.

Ce partenariat avec Google innovant à l’échelle départementale doit ouvrir la voie à un meilleur accès aux réseaux de transport en commun en particulier de la clientèle extérieure qui ne connaît pas forcément les canaux locaux d’information et à contrario est férue des outils universels.

Les données de transport en commun du réseau Alternéo sont désormais accessibles sur Google Maps et permettent ainsi aux usagers habituels qu’aux nouveaux usagers de planifier leurs trajets de façon simple et rapide. Divers services sont disponibles :

L’accès à des plans de quartiers détaillés avec le positionnement des 2700 points d’arrêts du réseau

L’accès à la recherche d’itinéraire, des différentes solutions offertes et la visualisation de son trajet sur un fond de carte

La visualisation détaillée de sa feuille de route avec indication des correspondances et des horaires

La visualisation des arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite

La comparaison de son trajet par rapport aux autres modes de déplacements (marche à pied et automobile)

Lors de la recherche d’un lieu sur Google la localisation des arrêts de bus à proximité

D'autres services en projet viendront s'y ajouter au fil du temps. Alternéo souhaite améliorer les tracés de ligne afin de les retranscrir, au plus près de la réalité. Deuxième projet qui verra probablement le jour en 2019, l'ajout des horaires en temps réels notamment grâce à la géolocalisation des bus.

de/www.ipreunion.com