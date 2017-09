Une vidéo très explicite a été mise en ligne par Réunion en Lèr. Des images filmées au large du Cap Lahoussaye par un drone montrent une baleine et son petit fuyant devant trois nageurs qui se dirigent vers eux. "Les baleines s'approchent très près des côtes. Malheureusement, elles sont très souvent harcelées, aussi bien par les bateaux, les jet-skis, que les nageurs, ce qui les fait fuir et complique ainsi leur observation depuis la terre. Cela pénalise les Réunionnais qui n'ont pas les moyens de les approcher au plus près..." commente Réunion en Lèr qui rappelle "qu'il ne faut pas nager de façon active vers les baleines, mais se laisser approcher et surtout ne pas les approcher à moins de 15 mètres" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

